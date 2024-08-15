Дмитрий Губерниев: «Олимпиада показала, что и без нас совсем не скучно. Уверен, наши спортсмены, которые не поехали, сейчас кусают локти»

Дмитрий Губерниев считает, что не поехавшие на ОИ-2024 спортсмены «кусают локти».

11 августа в Париже завершились летние Олимпийские игры. В них участвовали лишь 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.

– В каком виде спорта вам больше всего не хватало российских спортсменов?

– Мне их не хватало во всех видах спорта.

– В каких дисциплинах без нас получились совсем унылые соревнования?

– Можно сказать, что синхронное плавание смотрелось бы на порядок лучше с россиянами. Интересно было бы понаблюдать за российской художественной гимнастикой с нашими спортсменками. Но Олимпиада показала, что и без нас на ней совсем не скучно.

– Давайте про Коровашкова и Петрова (занявших 4-е место в каноэ-двойках – Sports). Для Алексея достижение вернуться на Игры после пропуска двух Олимпиад подряд?

– Меня учили, что быть финалистом Олимпиады – гордо, быть призером – очень круто, а стать олимпийским чемпионом – вписать свое имя в историю спорта на века. Ребята прошли огромный путь, что, кстати, касается и [батутистки] Анжелы Бладцевой. Она была у меня на эфире – чудесная девчонка!

Хочу сказать огромное спасибо федерациям батута и гребли на байдарках и каноэ за то, что они доверяли спортсменам. Я уверен, что наши спортсмены, которые не поехали в Париж, сейчас кусают локти. Не все готовы в этом признаться, но многие жалеют, что пропустили эти Игры. Жалеют почти все пловцы – это я знаю точно. <...>

– Ждете, что спортсмены будут выходить из-под давления федераций?

– Я очень на это надеюсь, но уже сейчас видно, что многие российские спортсмены не прошли испытание профессионализмом. Спортсмены должны сами громче о себе заявлять, но у нас привыкли к другому. У нас кругом няньки и мамки, которые вытирают сопли. Сейчас время становиться самостоятельными и вырастать из коротких штанишек, – сказал комментатор Губерниев.