Дмитрий Губерниев: «Олимпиада показала, что и без нас совсем не скучно. Уверен, наши спортсмены, которые не поехали, сейчас кусают локти»

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Дмитрий Губерниев считает, что не поехавшие на ОИ-2024 спортсмены «кусают локти».

11 августа в Париже завершились летние Олимпийские игры. В них участвовали лишь 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.

– В каком виде спорта вам больше всего не хватало российских спортсменов?

– Мне их не хватало во всех видах спорта.

– В каких дисциплинах без нас получились совсем унылые соревнования?

– Можно сказать, что синхронное плавание смотрелось бы на порядок лучше с россиянами. Интересно было бы понаблюдать за российской художественной гимнастикой с нашими спортсменками. Но Олимпиада показала, что и без нас на ней совсем не скучно.

– Давайте про Коровашкова и Петрова (занявших 4-е место в каноэ-двойках – Sports). Для Алексея достижение вернуться на Игры после пропуска двух Олимпиад подряд?

– Меня учили, что быть финалистом Олимпиады – гордо, быть призером – очень круто, а стать олимпийским чемпионом – вписать свое имя в историю спорта на века. Ребята прошли огромный путь, что, кстати, касается и [батутистки] Анжелы Бладцевой. Она была у меня на эфире – чудесная девчонка!

Хочу сказать огромное спасибо федерациям батута и гребли на байдарках и каноэ за то, что они доверяли спортсменам. Я уверен, что наши спортсмены, которые не поехали в Париж, сейчас кусают локти. Не все готовы в этом признаться, но многие жалеют, что пропустили эти Игры. Жалеют почти все пловцы – это я знаю точно. <...>

– Ждете, что спортсмены будут выходить из-под давления федераций?

– Я очень на это надеюсь, но уже сейчас видно, что многие российские спортсмены не прошли испытание профессионализмом. Спортсмены должны сами громче о себе заявлять, но у нас привыкли к другому. У нас кругом няньки и мамки, которые вытирают сопли. Сейчас время становиться самостоятельными и вырастать из коротких штанишек, – сказал комментатор Губерниев.

59 комментариев
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Ответ Антон Орехов
Ты ж сам говорил,кто поехал тот предатель?!
Губерниев много что говорил. Но в отношении участия спортсменов в Олимпиаде всегда высказывался только так, что ехать надо в любом случае
+25
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+24
Ответ Антон Орехов
Ты ж сам говорил,кто поехал тот предатель?!
Мне кажется он ровно наоборот говорил, что нужно ехать и не слушать разных Вяльбе
+26
-4
+22
он явно в каком то своем мирке живет - он явно там бессмертный
+23
-7
+16
Ответ pulyalke
он явно в каком то своем мирке живет - он явно там бессмертный
Пока не назвал причину проблем по фамилии - можно чесать языком. Все равно эта возня тем, кто наверху безразлична.
+22
-6
+16
Губерниев, кто твоя крыша, чтоб такое нынче рассказывать уже не в первый раз?
+13
-1
+12
По поводу самостоятельных решений несмотря на федерацию, просто интересно, как он себе это представляет. Сидишь на зарплате федерации, тренируешься за её счёт, на сборы ездишь, но сам принимаешь решение, где выступать?
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+10
Он ждет что его к Дудю позовут??
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Окажется, что совсем не скучно везде. И так же, как россияне живут без западных брендов и сервисов, люди на западе живут без России.
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Ох дима это короткий интервью могут обеспечить ему золотую награду иноагентских игр
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+7
"Сейчас время становиться самостоятельными и вырастать из коротких штанишек" - у Губерниева есть отличный шанс стать спонсором например пловцов. Пусть оплатит им бассейн, тренеров и других спецов. Но конечно же, Губа только умеет губами шлепать. Такие как он любят кидать людей на амбразуру, пока сам ведет концертики за гос. счет и работает за гос. бабки.
+6
0
+6
Ответ Viks
спортсмены будут выходить из-под давления федераций? --- Будут. Спортсмены увидели, что быть нейтралом совсем не страшно и можно поехать на олимпиаду. И на зимнююю поедут.
Главное что бы этим спортсменам федерации финансирование не перекрыли,а то от плюсиков Спортса сыт то не будешь
+7
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+5
Я больше скажу. Если бы любая другая страна не поехала, то тоже не было бы скучно. Пиндосов также пнуть ото всюду и через два года никто и жалеть не будет. Можно подумать тут в нас дело
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Олимпиада показала, что совсем не скучно без Губерниева, который уже не знает как напомнить о себе
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Перспективная ветка🍿
+7
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были бы россияне и белорусы, не было бы американцев, тоже было бы совсем не скучно. Слышал, что Олимпиада-80 была одной из лучших в истории. Другое дело, что без Китая обесцениваются медали в настольном теннисе, без США - в баскетболе, а без РФ - в синхронном плавании. А так вполне весело.
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Ответ Антон Орехов
Ты ж сам говорил,кто поехал тот предатель?!
Губерниев как раз говорил, что на Олимпиаду нужно ехать при любых обстоятельствах. В чём-чём, а в этом он всегда был последователен.
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Заткнись ты уже. Сколько будешь нести это все. Всё закончилось. Все и всё обсудили. Нет, появляется губа и давай по новой...
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
С нашими федерациями зоны комфорта не будет никогда. Это возможно при смене спортивного гражданства.
Сначала стать элитным спортсменом на деньги федерации, а потом свалить.
Надёжный план.
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Уже всё забыли про Олимпиаду, а он всё успокоиться не может, что его прокатили с зарубежной поездкой.
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Ну да, не губеру же письма писать, в которых надо принять на себя обязательство предать Родину и ходить опущенным всю жизнь и бояться.

А он только о себе думает, как он будет там прыгать и орать и денефки зарабатывать. Почитал его телеграм - реально как будто малолетка пишет или наркоман, а ведь это журналист, да ещё и с таким ЭГО.
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Без этого горлопана тоже скучно не было на олимпиаде, так что, никто не в накладе
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Что-то он зациклился на этой теме. Если бы все поехали, его послали бы комментатором на игры. А так полный облом(с). Вот и мается человек.
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Ответ Антон Орехов
Ты ж сам говорил,кто поехал тот предатель?!
Когда это?
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Дима все не может угомониться что не съездил на халяву в Париж
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Как он может так безнаказанно говорить ?!
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Губеру надо было спонсировать атлетов а не языком молотить.
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Кусают те,кто имел шансы на медали,но делают это молча.Но когда-нибудь заговорят...
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ну губер всегда был разборчив, он бы там точно не затерялся
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В райском саду змея🐍 заговорила с людьми🍎, и вот ещё один случай)
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Димон живёт в каком-то в своём мире
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