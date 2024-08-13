Коровашков о нейтральном статусе на Олимпиаде: «Нельзя было говорить, что мы из России. Настоятельно просили не упоминать нашу страну»

Теги Олимпийская сборная России гребля на байдарках и каноэ сборная России Олимпиада-2024 Алексей Коровашков Гребля

Каноист Алексей Коровашков рассказал о запрете на упоминание России на Олимпиаде.

Коровашков и Захар Петров заняли четвертое место в каноэ-двойках на Играх в Париже. Россияне выступали в нейтральном статусе.

– Как проходило общение с иностранными спортсменами на Олимпиаде? Негатива не было?

– Все было отлично! Россиян поддерживали. Но некоторые иностранцы не понимали, что за форма такая у нас с надписью AIN. Они спрашивали: а вы случайно не из ОАЭ? А нам нельзя было говорить, что мы из России.

– То есть вам запретили произносить название страны?

– Да, настоятельно просили не упоминать нашу страну, – сказал Коровашков.

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8 комментариев
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Я смотрел теннис во Франции, и комментаторы всегда говорили «русские», когда играли русские. Никаких ограничений, по крайней мере, на французском ТВ
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Первое правило «Бойцовского клуба»
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Выглядит каким-то бредом, тип спортсменов никто бы не опознал? Просто абстрактные атлеты, которые ранее ни в коем случае не участвовали в российских соревнованиях?)
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Выскажу непопулярное мнение, но разве это не унижение, когда тебе запрещают говорить откуда ты?
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Ответ Артемий Батищев
Выглядит каким-то бредом, тип спортсменов никто бы не опознал? Просто абстрактные атлеты, которые ранее ни в коем случае не участвовали в российских соревнованиях?)
Больше похоже на то, что люди из России попросили упомянуть людей из России, что когда они были не в России, им запрещали говорить, что они из России, чтобы внушить другим людям в России, что людей из России не любят за пределами России.
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Так «нельзя было» или «настоятельно просили»?
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Россия это Волан Де Морт олимпийского движения. И у нас была волшебная палочка Родченкова до тех пор, пока он не перешел на светлую сторону американо-китайского допинга. ))))) Бах - это гей Дамблдоор, все сходится )))
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