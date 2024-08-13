Коровашков о нейтральном статусе на Олимпиаде: «Нельзя было говорить, что мы из России. Настоятельно просили не упоминать нашу страну»

Каноист Алексей Коровашков рассказал о запрете на упоминание России на Олимпиаде.

Коровашков и Захар Петров заняли четвертое место в каноэ-двойках на Играх в Париже. Россияне выступали в нейтральном статусе.

– Как проходило общение с иностранными спортсменами на ? Негатива не было?

– Все было отлично! Россиян поддерживали. Но некоторые иностранцы не понимали, что за форма такая у нас с надписью AIN. Они спрашивали: а вы случайно не из ОАЭ? А нам нельзя было говорить, что мы из России.

– То есть вам запретили произносить название страны?

– Да, настоятельно просили не упоминать нашу страну, – сказал .