Коровашков о нейтральном статусе на Олимпиаде: «Нельзя было говорить, что мы из России. Настоятельно просили не упоминать нашу страну»
Каноист Алексей Коровашков рассказал о запрете на упоминание России на Олимпиаде.
Коровашков и Захар Петров заняли четвертое место в каноэ-двойках на Играх в Париже. Россияне выступали в нейтральном статусе.
– Как проходило общение с иностранными спортсменами на Олимпиаде? Негатива не было?
– Все было отлично! Россиян поддерживали. Но некоторые иностранцы не понимали, что за форма такая у нас с надписью AIN. Они спрашивали: а вы случайно не из ОАЭ? А нам нельзя было говорить, что мы из России.
– То есть вам запретили произносить название страны?
– Да, настоятельно просили не упоминать нашу страну, – сказал Коровашков.