Лыжница Суркова о российских стартах: «Ничем не хуже больших международных, и это очень здорово. Обделенными себя не чувствуем»

Лыжница Анна Суркова заявила, что российские старты не уступают международным.

Сурковой 32 года, она бронзовый призер Олимпиады-2018 в эстафете. На данный момент россияне не допускаются к соревнованиям под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

– Выступать приходится только внутри России. Это расстраивает?

– Если честно, я уже даже и не думаю о международных стартах.

У нас так круто организован сезон, он такой насыщенный, столько много различных турниров, что даже и нет времени как-то думать об отстранении... Вот и не расстраиваюсь.

– Не смотрите зарубежные соревнования?

– Практически не смотрю. Максимум могу изучить результаты, посмотреть, кто на каких местах. Отдельные интересные гонки разве что. Но мне времени не хватает.

Когда ты находишься дома, хочется уделять семье как можно больше внимания. А когда ты на сборах, то сконцентрирован прежде всего на себе, на своем результате, тренировочном процессе. Отвлекаться на кого-то еще не хочется.

– И все же в вашей карьере ключевым эпизодом была Олимпиада – Пхенчхан-2018?

– Наверное, так. Но не только она, много чего было. Каждый год что-то запоминается – и универсиада в Алма-Ате, и чемпионаты мира, гонки «Тур де Ски».

Да и наши российские старты второй год подряд на уровне, я не шучу. Я бы сказала, что ничем не хуже больших международных, и это очень здорово. Обделенными себя не чувствуем, – сказала Суркова.