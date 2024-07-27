«Это была какая-то жуткая мерзость. Безбожники». Елена Вяльбе об открытии Олимпиады в Париже

Елена Вяльбе назвала «жуткой мерзостью» открытие Олимпиады в Париже.

Церемония проходила накануне, 26 июля.

«Не хочу даже комментировать.

И с перепутанным флагом Международного олимпийского комитета (МОК), и с другими моментами на открытии Игр. Хотя с флагом это <...> жуткая ошибка.

Но вообще из того, что я читала о произошедшем, это была какая-то жуткая мерзость. Безбожники. Если на церемонии было так много ляпов, то, наверное, так во Франции относились к открытию этого грандиозного мероприятия», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.

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