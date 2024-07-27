«Это была какая-то жуткая мерзость. Безбожники». Елена Вяльбе об открытии Олимпиады в Париже

Теги МОК ФЛГР Елена Вяльбе открытие Олимпиада-2024 Р-Спорт Лыжи

Елена Вяльбе назвала «жуткой мерзостью» открытие Олимпиады в Париже.

Церемония проходила накануне, 26 июля.

«Не хочу даже комментировать.

И с перепутанным флагом Международного олимпийского комитета (МОК), и с другими моментами на открытии Игр. Хотя с флагом это <...> жуткая ошибка.

Но вообще из того, что я читала о произошедшем, это была какая-то жуткая мерзость. Безбожники. Если на церемонии было так много ляпов, то, наверное, так во Франции относились к открытию этого грандиозного мероприятия», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

Флаг МОК в Париже подняли вверх ногами. А какие фэйлы еще бывали на открытиях?

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21 комментарий
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Сказали, что никто не будет смотреть олимпиаду, но уже все высказались)
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Безбожники - это оскорбление что ли?
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Я смотрю, что вся чиновничья свора смотрела открытие, хотя орали, что их это не интересует. Как же так?
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Не смотрела, но осуждаю.
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Зачем они все смотрели эту гадость? Кто их заставил смотреть то что им не интересно?
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Ответ PolarBear
Мракобесие и сатанизм фриков и извращенцов
Ты же это про Госдуму,на так ли?
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Даже не смотрела,но все равно свою желчь вылью. Сразу видно человека, которая писала сочинения, не прочитав первоисточник. Позорище.
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"Хорошие сапоги, надо брать" 😉
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Да что же это такое! Остановитесь уже. Как можно заниматься своей жизнью, когда вы все время за забор смотрите? У нас вам заняться нечем, кроме как ОИ комментировать?
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Ответ Klshk
Сказали, что никто не будет смотреть олимпиаду, но уже все высказались)
Потом окажется, что все эти чинуши находятся в Париже, чтоб лично удостовериться, как всё плохо:)
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Ответ Eduard Rastryopin
Ты же это про Госдуму,на так ли?
И то, и другое, и про тебя
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не хочу комментировать, пойду еще рпщик посмотрю
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Зачем смотрела?
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и вообще суббота, до половины спикеров просто не дозвониться.
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Забавно. Эту грязь уже полощат и на иностранных ютуб каналах в комментах. Редко, когда столько людей разных наций единодушны. Но "наши" 0,2 - как особый вид человеческой мерзости, найдёт и этому оправдание. 😂
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Молчи уже....
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