Песков об отказе российским журналистам в аккредитации на ОИ: «МОК стоило бы осудить такую практику принимающей стороны. Вряд ли это соответствует идеям олимпизма»

Теги МОК Олимпиада-2024 Дмитрий Песков Политика Р-Спорт Легкая атлетика

Дмитрий Песков осудил отказ российским журналистам в аккредитации на ОИ-2024.

Ранее стало известно, что отказ получили пять журналистов «РИА Новости Спорт».

В сообщении оргкомитета Игр-2024 говорится, что решение об отказе было принято Олимпийским консульством, сформированным из членов министерств внутренних дел Франции, а также Европы и иностранных дел.

«Мы не приемлем подобной практики, мы считаем, что это является прямым ущемлением СМИ, ограничением права на информацию. Это можно только осудить. Осудить достаточно жестко.

Это красноречиво характеризует отношение французских властей к нашим людям», – сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

«Международному олимпийскому комитету, который, кстати, раздает аккредитации, стоило бы осудить такую практику принимающей стороны. Вряд ли это соответствует идеям олимпизма», – подчеркнул Песков

Франция отказалась аккредитовать некоторых российских журналистов на Олимпиаду из-за опасений в шпионаже

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17 комментариев
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Запретить им освещать чемпионат по огуречному хрусту
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На днях журналистке в РФ дали 6,5 лет. За книгу об сво. Песков не хочет осудить такую практику?
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Ответ уходя, гасите всех
Запретить им освещать чемпионат по огуречному хрусту
Ну это слишком жестоко!!
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Феноменально косноязычный, недалёкий и бессмысленный чиновник...
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Все равно транслировать в рф не будут, все атлеты из россии признаны иноагентами и предателями. Зачем усы песковв это говорят.
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А не пойти ли вам на пенсию вместе с шефом, вплоть до суда?)
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Был такой император Нерон в свое время. Он очень умело обращался с организаторами тогдашних олимпиад. До сих пор помнят
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Можно предположить как-бы они освещали олимпиаду куда их страну не допустили.
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Усатый п..)
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Вот странно - Олимпиада, по заявлению госчиновников, никому не интересна и показывать её не собираются, но репортёры из госСМИ на неё лезут... Как так❓🤔
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Ответ mg2000
А не пойти ли вам на пенсию вместе с шефом, вплоть до суда?)
какого суда?
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Ответ Ozz99
На днях журналистке в РФ дали 6,5 лет. За книгу об сво. Песков не хочет осудить такую практику?
Это другое... они видят только со стороны
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