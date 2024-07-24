Песков об отказе российским журналистам в аккредитации на ОИ: «МОК стоило бы осудить такую практику принимающей стороны. Вряд ли это соответствует идеям олимпизма»

Дмитрий Песков осудил отказ российским журналистам в аккредитации на ОИ-2024.

Ранее стало известно, что отказ получили пять журналистов «РИА Новости Спорт».

В сообщении оргкомитета Игр-2024 говорится, что решение об отказе было принято Олимпийским консульством, сформированным из членов министерств внутренних дел Франции, а также Европы и иностранных дел.

«Мы не приемлем подобной практики, мы считаем, что это является прямым ущемлением СМИ, ограничением права на информацию. Это можно только осудить. Осудить достаточно жестко.

Это красноречиво характеризует отношение французских властей к нашим людям», – сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

«Международному олимпийскому комитету, который, кстати, раздает аккредитации, стоило бы осудить такую практику принимающей стороны. Вряд ли это соответствует идеям олимпизма», – подчеркнул .

Франция отказалась аккредитовать некоторых российских журналистов на Олимпиаду из-за опасений в шпионаже