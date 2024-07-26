Елена Вяльбе: «Умар Кремлев – молодец, крутой мужик. Хотелось бы, чтобы расследование против Баха привело к реальным последствиям»

Теги МОК IBA Елена Вяльбе Томас Бах Умар Кремлев Лыжи

Елена Вяльбе надеется, что расследование против Баха приведет к его отставке.

Ранее глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев объявил о запуске расследования против главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Коррумпированный мир Томаса Баха будет разрушен. Мы запускаем общественное расследование против Баха и его команды c фиксацией всех нарушений МОК в отношении спортсменов.

Каждый спортсмен может прислать свои жалобы на почту, которая указана в открытом письме руководству МОК, национальным Олимпийским комитетам и всем членам спортивного сообщества», – подчеркнул Кремлев.

– Как оцените инициативу Кремлева?

– Молодец, крутой мужик! Я поддерживаю его начинание. Гадать на кофейной гуще не будем, конечно, но очень хотелось бы, чтобы это привело к реальным последствиям и он (Бах) ушел со своего поста, – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

Материалы по теме

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Умар Кремлев уголовник.
+82
-2
+80
Ответ Melnikov1968
Умар Кремлев уголовник.
Поэтому его очень ценят ребята из ленинградских подворотен
+44
-3
+41
Важно в процессе расследования не выйти на самих себя. Умар Кремлев точно не хочет дела Умара Лутфуллоева ворошить
+39
-1
+38
Вяльбе не догоняет, что Бах - благо для России. Крутится как уж - и нашим и вашим.
Уйдет в отставку, придет кто-то типа Себастьина Коу, тогда мало не покажется.
+22
-1
+21
А что Бах, ещё не сидит? Вроде уже двое суток прошло с начала расследования
+13
-1
+12
Ответ Макс Фет
Комментарий удален модератором
Правдивый комментарий, даже если он и мерзок.
+12
-1
+11
Реально они живут в своём мирке)
+11
-1
+10
"И фамилия прекрасная"-, добавила Вяльбе.
+9
-1
+8
«Шабаш ведьм» какой-то. То эта, то другая неадекватная - Журова. Винер, Тарасова. Следующей на сцену, наверное, Степанова вылезет.
+9
-1
+8
Ответ Melnikov1968
Умар Кремлев уголовник.
Так и есть.
+8
-2
+6
Господа модеры, а почему удалили комментарий:

"Алкоголички любят уголовников"

?
Это оскорбление? нет.
Это клевета? нет.

так какого черта?
+3
0
+3
Мозгов нет, Бах несет мнение большинства в МОК, его сменят ничего не изменится. это же не у нас каждый новый руководитель под себя законы меняет.
+4
-2
+2
Ответ Melnikov1968
Умар Кремлев уголовник.
Лутфулоев*
+3
-1
+2
Вы хорошая пара гнедых
+3
-1
+2
Неужели её накрыл кУмар?
+3
-2
+1
Ответ ChipsRobber
Вяльбе не догоняет, что Бах - благо для России. Крутится как уж - и нашим и вашим. Уйдет в отставку, придет кто-то типа Себастьина Коу, тогда мало не покажется.
Вот да) но они реально этого не понимают)
+1
0
+1
Потом свернуть трубочкой и забить себе в дупло
+2
-2
0
Вяльбе верит что новый президент МОК будет лучше ?
Смешно :)
+2
-2
0
Коррумпированный мир...

"... очень хотелось бы, чтобы это привело к реальным последствиям и он () ушел со своего поста, – сказала глава Федерации лыжных гонок России."
+1
-1
0
Мечта российских спортивных функционеров - Бах на шконке в Мордовии.
0
0
0
Так вот вы какие последствия вдыхания лыжной мази.
0
0
0
Это, конечно, дико смешно. Борец с коррупцией, которого мы заслужили.
0
0
0
🤦🤦🤦
+2
-2
0
подкатывает
+1
-1
0
Ответ Savardus
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Макс Фет
Комментарий удален модератором
Правда часто не приятна.
+1
-1
0
Ответ Тов.Ротэнберг
Коррумпированный мир... "... очень хотелось бы, чтобы это привело к реальным последствиям и он () ушел со своего поста, – сказала глава Федерации лыжных гонок России."
В скобки можно вставить любую фамилию, агентскую кличку, прозвище, погоняло, позывной... 😊😀😁😅😂
Но смысл...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий