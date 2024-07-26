Елена Вяльбе: «Умар Кремлев – молодец, крутой мужик. Хотелось бы, чтобы расследование против Баха привело к реальным последствиям»

Елена Вяльбе надеется, что расследование против Баха приведет к его отставке.

Ранее глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев объявил о запуске расследования против главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Коррумпированный мир Томаса Баха будет разрушен. Мы запускаем общественное расследование против Баха и его команды c фиксацией всех нарушений МОК в отношении спортсменов.

Каждый спортсмен может прислать свои жалобы на почту, которая указана в открытом письме руководству МОК, национальным Олимпийским комитетам и всем членам спортивного сообщества», – подчеркнул Кремлев.

– Как оцените инициативу Кремлева?

– Молодец, крутой мужик! Я поддерживаю его начинание. Гадать на кофейной гуще не будем, конечно, но очень хотелось бы, чтобы это привело к реальным последствиям и он (Бах) ушел со своего поста, – сказала глава Федерации лыжных гонок России.