Елена Вяльбе: «Умар Кремлев – молодец, крутой мужик. Хотелось бы, чтобы расследование против Баха привело к реальным последствиям»
Елена Вяльбе надеется, что расследование против Баха приведет к его отставке.
Ранее глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев объявил о запуске расследования против главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
«Коррумпированный мир Томаса Баха будет разрушен. Мы запускаем общественное расследование против Баха и его команды c фиксацией всех нарушений МОК в отношении спортсменов.
Каждый спортсмен может прислать свои жалобы на почту, которая указана в открытом письме руководству МОК, национальным Олимпийским комитетам и всем членам спортивного сообщества», – подчеркнул Кремлев.
– Как оцените инициативу Кремлева?
– Молодец, крутой мужик! Я поддерживаю его начинание. Гадать на кофейной гуще не будем, конечно, но очень хотелось бы, чтобы это привело к реальным последствиям и он (Бах) ушел со своего поста, – сказала глава Федерации лыжных гонок России.
Уйдет в отставку, придет кто-то типа Себастьина Коу, тогда мало не покажется.
"Алкоголички любят уголовников"
?
Это оскорбление? нет.
Это клевета? нет.
так какого черта?
Смешно :)
"... очень хотелось бы, чтобы это привело к реальным последствиям и он () ушел со своего поста, – сказала глава Федерации лыжных гонок России."
Но смысл...