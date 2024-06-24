BBC раскритиковал УЕФА за повтор травмы Варги: «Мы были шокированы, как и вы. После случая с Эриксеном есть протокол для таких вещей»
BBC раскритиковал УЕФА за повторы тяжелой травмы венгра Барнабаша Варги.
Вчера сборная Венгрии обыграла Шотландию (1:0) в 3-м туре Евро-2024 и заняла третье место в группе A.
На 68-й минуте вратарь шотландцев Ангус Ганн врезался в форварда Венгрии Варгу. 30-летний футболист «Ференцвароша» упал на газон, были заметны конвульсивные движения. Пострадавшего спрятали за ширмой от камер, ему долго оказывали помощь, а затем увезли на каталке. После игры тренер венгров Марко Росси сообщил: «У Варги перелом лицевой кости. Он больше не сыграет на Евро».
Во время Евро национальные вещатели получают общую картинку. После того, как повторы эпизода были показаны в трансляции, на британском ТВ произошло переключение на общий план – из уважения к пострадавшему игроку.
Ведущая BBC Гэбби Логан заявила, что УЕФА нарушил собственный протокол, показав повтор момента с получением тяжелой травмы.
«Мы были так же шокированы, как и вы, когда они дали повтор этого инцидента.
Есть протоколы для такого рода вещей после случая с Кристианом Эриксеном три года назад (12 июня 2021 года во время матча чемпионата Европы между сборными Финляндии и Дании (1:0) у датчанина произошел сердечный приступ – Спортс), и мы были очень удивлены, что УЕФА решил показать повтор момента.
Именно поэтому мы сразу же перешли на общий план, как только смогли», – сказала Логан в эфире после матча.
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