BBC раскритиковал УЕФА за повтор травмы Варги: «Мы были шокированы, как и вы. После случая с Эриксеном есть протокол для таких вещей»

BBC раскритиковал УЕФА за повторы тяжелой травмы венгра Барнабаша Варги.

Вчера сборная Венгрии обыграла Шотландию (1:0) в 3-м туре и заняла третье место в группе A.

На 68-й минуте вратарь шотландцев Ангус Ганн врезался в форварда Венгрии Варгу. 30-летний футболист « » упал на газон, были заметны конвульсивные движения. Пострадавшего спрятали за ширмой от камер, ему долго оказывали помощь, а затем увезли на каталке. После игры тренер венгров Марко Росси сообщил: «У Варги перелом лицевой кости. Он больше не сыграет на Евро».

Во время Евро национальные вещатели получают общую картинку. После того, как повторы эпизода были показаны в трансляции, на британском ТВ произошло переключение на общий план – из уважения к пострадавшему игроку.

Ведущая BBC Гэбби Логан заявила, что нарушил собственный протокол, показав повтор момента с получением тяжелой травмы.

«Мы были так же шокированы, как и вы, когда они дали повтор этого инцидента.

Есть протоколы для такого рода вещей после случая с три года назад (12 июня 2021 года во время матча чемпионата Европы между сборными Финляндии и Дании (1:0) у датчанина произошел сердечный приступ – Спортс), и мы были очень удивлены, что УЕФА решил показать повтор момента.

Именно поэтому мы сразу же перешли на общий план, как только смогли», – сказала Логан в эфире после матча.

Страшная травма Варги – ширма и ужас всего стадиона. Хорошо, что он в сознании

Венгрия счастлива: гол на 90+10 спас шанс на плей-офф 💚

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?