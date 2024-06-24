BBC раскритиковал УЕФА за повтор травмы Варги: «Мы были шокированы, как и вы. После случая с Эриксеном есть протокол для таких вещей»

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BBC раскритиковал УЕФА за повторы тяжелой травмы венгра Барнабаша Варги.

Вчера сборная Венгрии обыграла Шотландию (1:0) в 3-м туре Евро-2024 и заняла третье место в группе A.

На 68-й минуте вратарь шотландцев Ангус Ганн врезался в форварда Венгрии Варгу. 30-летний футболист «Ференцвароша» упал на газон, были заметны конвульсивные движения. Пострадавшего спрятали за ширмой от камер, ему долго оказывали помощь, а затем увезли на каталке. После игры тренер венгров Марко Росси сообщил: «У Варги перелом лицевой кости. Он больше не сыграет на Евро».

Во время Евро национальные вещатели получают общую картинку. После того, как повторы эпизода были показаны в трансляции, на британском ТВ произошло переключение на общий план – из уважения к пострадавшему игроку.

Ведущая BBC Гэбби Логан заявила, что УЕФА нарушил собственный протокол, показав повтор момента с получением тяжелой травмы.

«Мы были так же шокированы, как и вы, когда они дали повтор этого инцидента.

Есть протоколы для такого рода вещей после случая с Кристианом Эриксеном три года назад (12 июня 2021 года во время матча чемпионата Европы между сборными Финляндии и Дании (1:0) у датчанина произошел сердечный приступ – Спортс), и мы были очень удивлены, что УЕФА решил показать повтор момента.

Именно поэтому мы сразу же перешли на общий план, как только смогли», – сказала Логан в эфире после матча.

Страшная травма Варги – ширма и ужас всего стадиона. Хорошо, что он в сознании

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16 комментариев
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Ответ Кот Егрис
а что тут такого?! люди бабки заплатили, имеют право видеть происходящее на стадионе.
Ну вообще-то люди бабки заплатили чтобы смотреть футбол, а не тяжелый травмы игроков, когда футболист упал бездыханный как Эриксон или в отключке с конвульсиями как Варга или ползает по полю в не понимая где он находится как в свое время Чех. А дети на стадионе или у телевизора? Тоже должны это все видеть?
+19
-1
+18
Кстати да. Помню люк шоу похожим образом в нокаут отправился в матче лиги наций между англией и испанией, никто не повторял момент
+13
0
+13
Плохо, что не идёт информирование о ситуации (в виде титров, например) - что мол, "такой-то игрок получил травму - ему требуется мед.помощь - и мы, из уважения к неприкосновености частной жизни, вам будем показывать только общие планы".

Эпизод то был очень динамичный - понять для зрителей, кто столнулся с вратарём сразу было очень сложно (но легко для сотрудников на поле)
+14
-1
+13
Ответ Eleman SPb
а почему нельзя показывать что случилось? Чтоб дети не боялись играть в футбол и шли в секции записываться? в тг каналах о проишествиях в городе ещё и хлеще показывают
Ну ТГ наверное не официальный канал УЕФА?наверное глупо УЕФА орентироватся на какие то каналы в ТГ?Или вы такой, ну вот кто то ,где то крула, а значит и мне можно?Нет же. То другие каналы у них своя "голова на плечах".УЕФА нельзя потому что меропритие я так понимаю с рейтингом 6+, и акцентировать и смаковать такие вещи наверное не каждому ребенку стоит.Есть дети которые от вида крови испытывают глубокие чувства и даже потрясение.Да чего уж там и взрослые такие я думаю есть
+6
-1
+5
Ответ Madhamish
Так что именно повторили то? Момент получения травмы или как ему помощь оказывали? Новостники спортс на своем уровне, хрен поймешь что в новости. Сам повтор травмы нужно повторять во избежание кривотолков. А то придумают, что Варга нарочно стукнули и судья попустил. Кроме того, это иногда бывает поучительно для всех. Например, становится понятно, как не следует играть. Можно принять меры, например. Превентивные. Перхуна убили и что? Потому что один идиот летел на мяч, который явно был не его, в расчете, что мол, соперник заочкует, станет боятся, следующий раз не пойдет. А момент Мане, который таким же образом влетел прямой ногой в грудь Эдерсону с разбега. Так же понятно, что не успевает, но надо сорвать злобы за неблагоприятный счет, запугать, чтоб следующий раз боялись. А чуть менее удачно сложилось бы столкновение - сломаные ребра, осколок пробивает сердце и несите за Перхуном. Эдерсон щасливо отделался, Азраил только его крыльями задел слегка. Эти вещи должны решительно пресекаться на уровне школ еще. Будь жестким, не уступай в единоборствах, однако есть вещи, которые ты делать не имеешь право, потому что перед тобой тоже человек. Помнится мне, выб..ок Наинголан, в концовке проигранного матча психанул и ударил по ногам сзади Рафинью. Тоже сорвал зло. В результате вся карьера молодого парня оказалась смазана. А Чех? Чудом остался жив. Хорватский бразил был в Арсенале, нарвался на подонка - досвидос карьера. Че то там помучался в чемпионате Украины недолго, и все. А был восходящей звездой мирового футбола. Тоже не повторять? Это должно быть выжжено каленым железом в мозгу каждого, что это игра, а не война. Пусть даже очень большие деньги иной раз на кону. Кое-чего делать не следует ВООБЩЕ. Есть игровой момент, как в этом случае. Иной раз бывает. в футболе такое. А есть умышленное увечье. И чтобы отличать одно от другого нужны именно повторы. А вот показывать крупным, как игрок мучается после увечья, как течет кровь или кости торчат, тут полностью согласен с запретом. Нечего жареные факты крупно показывать. Ничего там нет полезного и поучительного. .
У нас Алип грохнул вратаря ЦСКА и вообще ни слова.
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Ответ Виктор Горшков
раньше об этом, лет десять+ не кто ниговорил
Раньше мужики в розовых бутсах в футбол не играли. А ещё раньше ведьм на кострах сжигали. Мир меняется.
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просмотры рулят - плевать на игроков - главное количество просмотров для рекламы...
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Действительно. это странно, потому что ни тяжелые травмы, ни болельщиков на поле уже давно не показывают. Хотя лично я видел в Okko только общий план и долго не мог понять, кто именно получил травму, но любопытство в такой ситуации все же не перекрывает этическую сторону; тем более, уже готовый протокол.
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А болельщикам что делать которые на стадионе?
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Ответ Старый Сухи
Ну вообще-то люди бабки заплатили чтобы смотреть футбол, а не тяжелый травмы игроков, когда футболист упал бездыханный как Эриксон или в отключке с конвульсиями как Варга или ползает по полю в не понимая где он находится как в свое время Чех. А дети на стадионе или у телевизора? Тоже должны это все видеть?
раньше об этом, лет десять+ не кто ниговорил
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Ответ akaAzazello
Плохо, что не идёт информирование о ситуации (в виде титров, например) - что мол, "такой-то игрок получил травму - ему требуется мед.помощь - и мы, из уважения к неприкосновености частной жизни, вам будем показывать только общие планы". Эпизод то был очень динамичный - понять для зрителей, кто столнулся с вратарём сразу было очень сложно (но легко для сотрудников на поле)
Особенно после того, как он в полном нокауте страшно подергивал пальцами. Отсутствие информации после такой картинки только усугубляло восприятие момента
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