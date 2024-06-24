Шнякин прокомментирует матч Хорватия – Италия, Генич – игру Франции и Польши, Журавель – Англии и Словении

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«Матч ТВ» назвал комментаторов, которые отработают на играх 3-го тура Евро-2024.

Телеканал покажет 5 из 10 оставшихся матчей группового этапа чемпионата Европы. Остальные игры будет транслировать Okko.

24 июня

22:00. Хорватия – Италия. Дмитрий Шнякин

25 июня

19:00. Франция – Польша. Константин Генич

22:00. Англия – Словения. Тимур Журавель

26 июня

19:00. Словакия – Румыния. Александр Неценко

22:00. Грузия – Португалия. Роман Трушечкин

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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30 комментариев
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Смотрим все без звука
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+21
Шнякина в паре с Геничем было странно слушать на Италии-Испании. Какие-то постоянные личные подколы друг друга. Думают, что они офигеть какие звёзды и все в курсе их взаимоотношений что-ли? Я вот не в курсе. Пусть уж комментируют по одному, раз никого лучше нет
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-1
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Костик ещё ладно, но Шнякин и Журавель это полный швах.
+12
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Ответ olegsv77@mail.ru
Шнякина в паре с Геничем было странно слушать на Италии-Испании. Какие-то постоянные личные подколы друг друга. Думают, что они офигеть какие звёзды и все в курсе их взаимоотношений что-ли? Я вот не в курсе. Пусть уж комментируют по одному, раз никого лучше нет
Это был такой колхоз.
Полное днище.
Не хватало только Журавля на бровке.
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Ответ Подкат Пенальтьевич
Зачем каждый раз портить хорошии матчи этими клоунами
А кто на "Матче" из нормальных комментаторов? По мне ,так это Минин - и все...
Жаль, что "Окко" матчи Евро в своем эфире ретранслируют с комментаторами "Матча".
Хотя бы включали интершум, если по условиям прав нельзя озвучивать своими комментаторами - которые, к слову, на порядок выше своих коллег из монопольно-безальтернативно-зазравшегося канала...
Вынужден смотреть Белоруссию, благо есть возможность. Там приятные комментаторы. Без вальяжа, пижонства и артикулярных излишеств..
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Лучше журавль в небе, чем у микрофона.
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Только не Журавель!
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Зачем каждый раз портить хорошии матчи этими клоунами
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Журавель,это,конечно,ужас. И не только для зрителей. Иногда кажется,что люди, у которых он пытается взять интервью,с трудом себя сдерживают себя,чтобы не дать ему.....
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Лучше Неценко в руках, чем Журавель в эфире
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Включу интершум, норм
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Ответ dem
Это был такой колхоз. Полное днище. Не хватало только Журавля на бровке.
Да кто ж его пустит в Германию)
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Ответ Нейтральный критик
При просмотре МатчТВ с компа есть опция интершума.
И на окко вроде есть, на сайте.
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Ответ Alexandr Bychkov
Смотрим все без звука
При просмотре МатчТВ с компа есть опция интершума.
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Однобуйственно. Лучшие из худших - Нагучев и Неценко
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Ну вот... Такой матч, а тут шнякин, спасибо что хоть без генича....
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Слава богу, переживал, что Францию отдадут Неценко и я снова усну
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Журавель, опять этот Журавель.
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Журавель на сборной Англии. Комбо.
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Смотреть обязательно. Но без звука! Т.е., без Шнякина, однозначно.
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Да как у Шнякина это получается?!
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Соседям приготовится к вызову полиции и пожарных, возможно и санитары потребуются для сердечникам.
Когда Елагины будут вести репортажи или Даши?
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Ответ Alexandr Bychkov
Смотрим все без звука
Можно на белорусском канале СТВ.
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В любом случае Интершум лучший!
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Ответ olegsv77@mail.ru
Шнякина в паре с Геничем было странно слушать на Италии-Испании. Какие-то постоянные личные подколы друг друга. Думают, что они офигеть какие звёзды и все в курсе их взаимоотношений что-ли? Я вот не в курсе. Пусть уж комментируют по одному, раз никого лучше нет
Отвратительный матч с точки зрения комментаторской работы. Ощущение, что один из них переспал с женой другого... Атмосферненько.
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Если бы мне предложили: посмотреть все матчи Евро или только 1 матч типа Шотландия-Венгрия но с комментариями Розанова, то 99% знаете что бы выбрали...
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