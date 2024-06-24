Шнякин прокомментирует матч Хорватия – Италия, Генич – игру Франции и Польши, Журавель – Англии и Словении
«Матч ТВ» назвал комментаторов, которые отработают на играх 3-го тура Евро-2024.
Телеканал покажет 5 из 10 оставшихся матчей группового этапа чемпионата Европы. Остальные игры будет транслировать Okko.
24 июня
22:00. Хорватия – Италия. Дмитрий Шнякин
25 июня
19:00. Франция – Польша. Константин Генич
22:00. Англия – Словения. Тимур Журавель
26 июня
19:00. Словакия – Румыния. Александр Неценко
22:00. Грузия – Португалия. Роман Трушечкин
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Полное днище.
Не хватало только Журавля на бровке.
Жаль, что "Окко" матчи Евро в своем эфире ретранслируют с комментаторами "Матча".
Хотя бы включали интершум, если по условиям прав нельзя озвучивать своими комментаторами - которые, к слову, на порядок выше своих коллег из монопольно-безальтернативно-зазравшегося канала...
Вынужден смотреть Белоруссию, благо есть возможность. Там приятные комментаторы. Без вальяжа, пижонства и артикулярных излишеств..
Когда Елагины будут вести репортажи или Даши?