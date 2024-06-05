Вероника Степанова: «Рекламодателям проще продвигать свои продукты с помощью актеров, певцов, звезд соцсетей. Спортсмены сами отдали этот рынок»

Вероника Степанова считает, что спортсменам нужно развивать свою медийность.

«Легко ли дается медийность? В теории, профессиональному атлету легче, чем другим. Сама сущность профессионального спорта в том, что и в тренировках, и в соревнованиях приходится все время делать то, что делать совершенно не хочется. Постоянно себя заставлять, а свое время – оптимизировать.

Вот здесь значительное количество моих коллег отваливается. Слушайте, меня не надо убеждать, что поваляться на кровати с телефоном или поиграть час-другой в CS: GO куда легче, чем готовиться к выступлению перед аудиторией. Вот и получаем то, что получаем...

Помню разговор в столовой на Спартакиаде прошлой зимой. Собрали десяток олимпийских чемпионов и призеров на отличном лыжном стадионе, «Матч ТВ» качественно освещает наши соревнования, но в рекламных роликах, в паузах – ни одного спортсмена. То, что там нет Большунова или Терентьевой, уже плохо. Йохауг на пике славы из каждого угла уже в аэропорту Осло смотрела.

Но нет в рекламе не только лыжников – нет ни сестер Авериных, нет никого из знаменитых фигуристок. Даже самого популярного нашего спортсмена последнего десятилетия Хабиба Нурмагомедова я давно не вижу в рекламе. Сплошные актеры и стендаперы.

Мы сами отдали этот рынок, проиграли этот матч. Рекламодателям проще продвигать свои продукты с помощью актеров, певцов, звезд соцсетей, потому что вот они, уже раскручены, уже на пороге стоят и готовы включиться в работу. А спортсменов еще надо найти, объяснить им, что надо делать, согласовать графики, когда они в Москве.

Эй, пора проснуться! Положение вещей, при котором мы проводили по десять месяцев в году на спортбазах, чтобы раз в год оттуда выбраться и победить на Олимпиаде или чемпионате мира и стать моментально звездой – это прошлое

К сожалению, реальность в том, что абсолютное большинство целевой аудитории не возбуждается, услышав «чемпионка Спартакиады» или «победительница «Чемпионских высот». Кто тебя вспомнит уже через год, кроме самых преданных фэнов?» – написала лыжница в колонке на сайте «Матч ТВ».

«Каналы соцмедиа есть сейчас практически у каждого атлета. Другое дело – как и для чего они ведутся. Я никогда не скрывала: не хочу, чтобы меня воспринимали как лыжницу, пусть даже олимпийскую чемпионку. Если вы интересуетесь лыжными гонками, то мою фамилию уже и так знаете.

Моя цель – заинтересовать людей, которые до сих путают беговые лыжи с горными. И тех, особенно молодых, кто вообще никаким спортом не занимается и не интересуется. Поднять их с дивана, заставить оторваться хотя бы на пару часов в день от смартфона и игровой приставки. Готова поменять половину моих побед в прошлом сезоне на это», – отметила она.