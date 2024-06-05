Вероника Степанова: «Рекламодателям проще продвигать свои продукты с помощью актеров, певцов, звезд соцсетей. Спортсмены сами отдали этот рынок»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) соцсети Матч ТВ Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова считает, что спортсменам нужно развивать свою медийность.

«Легко ли дается медийность? В теории, профессиональному атлету легче, чем другим. Сама сущность профессионального спорта в том, что и в тренировках, и в соревнованиях приходится все время делать то, что делать совершенно не хочется. Постоянно себя заставлять, а свое время – оптимизировать.

Вот здесь значительное количество моих коллег отваливается. Слушайте, меня не надо убеждать, что поваляться на кровати с телефоном или поиграть час-другой в CS: GO куда легче, чем готовиться к выступлению перед аудиторией. Вот и получаем то, что получаем...

Помню разговор в столовой на Спартакиаде прошлой зимой. Собрали десяток олимпийских чемпионов и призеров на отличном лыжном стадионе, «Матч ТВ» качественно освещает наши соревнования, но в рекламных роликах, в паузах – ни одного спортсмена. То, что там нет Большунова или Терентьевой, уже плохо. Йохауг на пике славы из каждого угла уже в аэропорту Осло смотрела.

Но нет в рекламе не только лыжников – нет ни сестер Авериных, нет никого из знаменитых фигуристок. Даже самого популярного нашего спортсмена последнего десятилетия Хабиба Нурмагомедова я давно не вижу в рекламе. Сплошные актеры и стендаперы.

Мы сами отдали этот рынок, проиграли этот матч. Рекламодателям проще продвигать свои продукты с помощью актеров, певцов, звезд соцсетей, потому что вот они, уже раскручены, уже на пороге стоят и готовы включиться в работу. А спортсменов еще надо найти, объяснить им, что надо делать, согласовать графики, когда они в Москве.

Эй, пора проснуться! Положение вещей, при котором мы проводили по десять месяцев в году на спортбазах, чтобы раз в год оттуда выбраться и победить на Олимпиаде или чемпионате мира и стать моментально звездой – это прошлое

К сожалению, реальность в том, что абсолютное большинство целевой аудитории не возбуждается, услышав «чемпионка Спартакиады» или «победительница «Чемпионских высот». Кто тебя вспомнит уже через год, кроме самых преданных фэнов?» – написала лыжница в колонке на сайте «Матч ТВ».

«Каналы соцмедиа есть сейчас практически у каждого атлета. Другое дело – как и для чего они ведутся. Я никогда не скрывала: не хочу, чтобы меня воспринимали как лыжницу, пусть даже олимпийскую чемпионку. Если вы интересуетесь лыжными гонками, то мою фамилию уже и так знаете.

Моя цель – заинтересовать людей, которые до сих путают беговые лыжи с горными. И тех, особенно молодых, кто вообще никаким спортом не занимается и не интересуется. Поднять их с дивана, заставить оторваться хотя бы на пару часов в день от смартфона и игровой приставки. Готова поменять половину моих побед в прошлом сезоне на это», – отметила она.

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4 комментария
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Таких ’’ знаменитостей’’ , как ты, в базарный день пучок полушка, нос не дорос еще до Йохауг, а так хоцца попасть на КРУТУЮ ТУСУ , да трусы не те носишь.
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Большунов как раз есть и был в рекламе- Альфабанка, личного спонсора Большунова, которого он привёл в ФЛГР.
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Никак не получается у девушки стать звездой медиа, бьётся как рыба об лёд...
Может надо что-то поправить в консерватории?))
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