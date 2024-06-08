Егор Сорин о жене: «Татьяна в строю, тренируется по индивидуальному плану. Реабилитация после операции займет еще 1-2 месяца»

Тренер Егор Сорин сообщил, что лыжница Татьяна Сорина начала тренировки.

В апреле олимпийская чемпионка Пекина-2022 перенесла операцию.

«Болельщикам Сориной. Татьяна тоже в строю, как и Наташа (Терентьева), тренируется по индивидуальному плану, реабилитация после апрельской операции займет еще 1-2 месяца.

Укрепляет мышцы кора, ходит в кросс-походы, катается только классикой, делает силовые с собственным весом под присмотром специалистов», – написал тренер в телеграм-канале.