Егор Сорин о жене: «Татьяна в строю, тренируется по индивидуальному плану. Реабилитация после операции займет еще 1-2 месяца»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Егор Сорин Татьяна Сорина (Алешина) Лыжи

Тренер Егор Сорин сообщил, что лыжница Татьяна Сорина начала тренировки.

В апреле олимпийская чемпионка Пекина-2022 перенесла операцию.

«Болельщикам Сориной. Татьяна тоже в строю, как и Наташа (Терентьева), тренируется по индивидуальному плану, реабилитация после апрельской операции займет еще 1-2 месяца.

Укрепляет мышцы кора, ходит в кросс-походы, катается только классикой, делает силовые с собственным весом под присмотром специалистов», – написал тренер в телеграм-канале.

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1 комментарий
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Она каждую весну операцию делает что ли?
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