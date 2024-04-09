Татьяна Сорина перенесла операцию

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Егор Сорин Татьяна Сорина (Алешина) Лыжи

Олимпийская чемпионка по лыжам Татьяна Сорина перенесла операцию.

«Профессиональный спорт требует пристального внимания к своему организму, особенно девушкам. Двое родов не прошли бесследно для организма, и для возвращения к полноценному тренировочному процессу Татьяне Сориной потребовалась операция.

Поэтому сразу же после горы на финале Кубка России Татьяна улетела в Москву и вчера была успешно прооперирована. Подробнее об операции и сложностях после родов расскажет сама спортсменка. А мы пожелаем Татьяне правильной реабилитации и возвращения в строй», – написал Сорин.

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