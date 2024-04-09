Олимпийская чемпионка по лыжам Татьяна Сорина перенесла операцию.

«Профессиональный спорт требует пристального внимания к своему организму, особенно девушкам. Двое родов не прошли бесследно для организма, и для возвращения к полноценному тренировочному процессу потребовалась операция.

Поэтому сразу же после горы на финале Кубка России Татьяна улетела в Москву и вчера была успешно прооперирована. Подробнее об операции и сложностях после родов расскажет сама спортсменка. А мы пожелаем Татьяне правильной реабилитации и возвращения в строй», – написал Сорин.