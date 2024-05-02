Вероника Степанова: «В кругу моих друзей нельзя выделиться маркой автомобиля. Скажу, чем можно: маркой велосипеда и его обвесом»

Вероника Степанова рассказала, как лыжники тренируются в межсезонье.

«Как тренируемся? Кроссы по мокрым от растаявшего снега дорожкам парков, походы в тренажерный зал через день. И, наконец, долгожданный велосипед.

В кругу моих друзей нельзя выделиться маркой автомобиля или экзотической поездкой. Никто не поймет, не оценит. Скажу, чем можно: маркой велосипеда и его обвесом.

К сожалению, тренировки на вело для лыжника в рамках подготовительного сезона — это максимум месяц. Поэтому приходится выводить любимого карбонового коня из стойла чуть ли ни на следующий день после окончания лыжного сезона, чтобы добавить еще один. Иногда слишком активно.

Впечатлена силой некоторых мышц профессиональных велосипедистов — после ста километров в седле ходить абсолютно невозможно, больно.

Кстати, никто не хочет организовать гонку на велосипедах среди лыжников и биатлонистов? В формате разделки, пожалуйста», – написала Степанова.