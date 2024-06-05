Трехкратный чемпион мира Шюр Рете завершил карьеру

Теги лыжные гонки сборная Норвегии Шюр Рете Лыжи

Трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Шюр Рете завершил карьеру.

«Я принял решение уйти из спорта. Мне с трудом верится, что я смогу снова выиграть гонку на Кубке мира. Прошло не так много времени с тех пор, как я завоевал личную медаль (бронзу в скиатлоне на ЧМ-2023 – Sports). Но все же после этого все пошло не так гладко. Это причина.

Если долго не можешь быстро бегать на лыжах, это подрывает уверенность в себе. В прошлом году я планировал поехать на чемпионат мира в Тронхейме. Но прямо сейчас я не представляю, как могу этого добиться.

Есть много сильных спортсменов, которые хорошо тренируются, в том числе перспективная молодежь. Не только в Норвегии, но и в других странах. Я должен был бы проделать чертовски хорошую работу. Не уверен, что я это могу», – сказал норвежский лыжник.

Рете 35 лет. На его счету три золотые медали чемпионатов мира (в том числе личная в скиатлоне на ЧМ-2019), а также три бронзы.

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1 комментарий
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Правильно, надо же освобождать место в команде для юного Петера Нортуга.
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