Трехкратный чемпион мира Шюр Рете завершил карьеру

Трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Шюр Рете завершил карьеру.

«Я принял решение уйти из спорта. Мне с трудом верится, что я смогу снова выиграть гонку на Кубке мира. Прошло не так много времени с тех пор, как я завоевал личную медаль (бронзу в скиатлоне на ЧМ-2023 – Sports). Но все же после этого все пошло не так гладко. Это причина.

Если долго не можешь быстро бегать на лыжах, это подрывает уверенность в себе. В прошлом году я планировал поехать на чемпионат мира в Тронхейме. Но прямо сейчас я не представляю, как могу этого добиться.

Есть много сильных спортсменов, которые хорошо тренируются, в том числе перспективная молодежь. Не только в Норвегии, но и в других странах. Я должен был бы проделать чертовски хорошую работу. Не уверен, что я это могу», – сказал норвежский лыжник.

35 лет. На его счету три золотые медали чемпионатов мира (в том числе личная в скиатлоне на ЧМ-2019), а также три бронзы.