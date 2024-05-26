Тренер сборной Норвегии Микельспласс: «Йохауг не понадобятся сверхусилия, чтобы вновь стать лучшей. Если она вернется, то будет претендентом на золото»

Тренер сборной Норвегии оценил шансы Терезы Йохауг в случае возвращения в спорт.

Йохауг – 14-кратная чемпионка мира и четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам. Она объявляла об уходе из спорта в марте 2022 года, но позже заявила о возможном участии в чемпионате мира-2025 в Тронхейме.

«Я думаю, что международный уровень стал равномернее, но не стал намного выше (с момента ухода Йохауг – Sports). Не считаю, что Терезе понадобятся сверхусилия, чтобы вновь стать лучшей.

Если она вернется на свой прежний уровень, то уже будет претендентом на золото», – сказал тренер женской сборной Норвегии Пол Гуннар Микельспласс.