Тренер сборной Норвегии Микельспласс: «Йохауг не понадобятся сверхусилия, чтобы вновь стать лучшей. Если она вернется, то будет претендентом на золото»

Теги лыжные гонки сборная Норвегии жен Тереза Йохауг Пол Гуннар Микельспласс Лыжи

Тренер сборной Норвегии оценил шансы Терезы Йохауг в случае возвращения в спорт.

Йохауг – 14-кратная чемпионка мира и четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам. Она объявляла об уходе из спорта в марте 2022 года, но позже заявила о возможном участии в чемпионате мира-2025 в Тронхейме.

«Я думаю, что международный уровень стал равномернее, но не стал намного выше (с момента ухода Йохауг – Sports). Не считаю, что Терезе понадобятся сверхусилия, чтобы вновь стать лучшей.

Если она вернется на свой прежний уровень, то уже будет претендентом на золото», – сказал тренер женской сборной Норвегии Пол Гуннар Микельспласс.

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