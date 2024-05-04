Йохауг о назначении Бьорген и Микельспласса в сборную Норвегии: «Лучшего решения и быть не может. Они знают, что нужно для успеха на ЧМ»

Тереза Йохауг оценила изменения в тренерском штабе сборной Норвегии.

Ранее Марит Бьорген и Пол Гуннар Микельспласс были назначены тренерами женской национальной команды.

«Лучшего решения, чем дуэт Марит и Пола Гуннара, и быть не может. У обоих большой опыт как в роли спортсменов, так и тренеров. Они знают, что нужно для успеха на чемпионате мира – это особенно важно перед ЧМ в Тронхейме.

Это замечательная новость для женских лыжных гонок в Норвегии», – сказала 14-кратная чемпионка мира и пятикратная олимпийская чемпионка Йохауг.

Йохауг объявляла о завершении карьеры в 2022 году, но позже заявила о возможном участии в ЧМ-2025. Миккельспласс ранее работал с лыжницей в качестве личного тренера.