Йохауг о назначении Бьорген и Микельспласса в сборную Норвегии: «Лучшего решения и быть не может. Они знают, что нужно для успеха на ЧМ»

Теги Марит Бьорген лыжные гонки чемпионат мира сборная Норвегии жен Тереза Йохауг Пол Гуннар Микельспласс Лыжи

Тереза Йохауг оценила изменения в тренерском штабе сборной Норвегии.

Ранее Марит Бьорген и Пол Гуннар Микельспласс были назначены тренерами женской национальной команды.

«Лучшего решения, чем дуэт Марит и Пола Гуннара, и быть не может. У обоих большой опыт как в роли спортсменов, так и тренеров. Они знают, что нужно для успеха на чемпионате мира – это особенно важно перед ЧМ в Тронхейме.

Это замечательная новость для женских лыжных гонок в Норвегии», – сказала 14-кратная чемпионка мира и пятикратная олимпийская чемпионка Йохауг.

Йохауг объявляла о завершении карьеры в 2022 году, но позже заявила о возможном участии в ЧМ-2025. Миккельспласс ранее работал с лыжницей в качестве личного тренера.

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