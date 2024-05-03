Марит Бьорген назначена тренером женской сборной Норвегии

Теги Марит Бьорген лыжные гонки сборная Норвегии жен Шюр Уле Сварстад Пол Гуннар Микельспласс Лыжи

Марит Бьорген назначена тренером женской сборной Норвегии по лыжам.

Также в тренерский штаб войдет Пол Гуннар Микельспласс. Главным тренером команды является Шюр Уле Сварстад.

«Три недели назад я не могла представить, что это произойдет. Но когда я получила такую возможность и предложение, я испытала приятные ощущения.

Я поняла, что хочу внести свой вклад, используя знания, которые у меня есть. Что-то во мне пробудилось. Я сказала Шюру Уле, что могу работать примерно 60-70 дней, базируясь в Осло», – сказала восьмикратная олимпийская чемпионка.

Договор с Бьорген и Микельсплассом рассчитан на два года.

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