Марит Бьорген назначена тренером женской сборной Норвегии по лыжам.

Также в тренерский штаб войдет Пол Гуннар Микельспласс. Главным тренером команды является Шюр Уле Сварстад.

«Три недели назад я не могла представить, что это произойдет. Но когда я получила такую возможность и предложение, я испытала приятные ощущения.

Я поняла, что хочу внести свой вклад, используя знания, которые у меня есть. Что-то во мне пробудилось. Я сказала Шюру Уле, что могу работать примерно 60-70 дней, базируясь в Осло», – сказала восьмикратная олимпийская чемпионка.

Договор с и Микельсплассом рассчитан на два года.