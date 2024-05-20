Вероника Степанова: «Плакала один раз за всю лыжную карьеру – после разговора с Вяльбе. От того, насколько же мы друг друга не можем понять»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова рассказала, что плакала после разговора с Еленой Вяльбе.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Вяльбе заявила, что лыжница Степанова «плачет в команде больше всех»: »Подколки в адрес девчонок – думаю, это маска, ограждение, чтобы лишний раз никто не ранил».

«Кстати, про частые мои слезы – это вообще о чем? Плакала один раз за всю лыжную карьеру. Один! Но да, после разговора с Вяльбе. Видимо, другие бурно радуются – а вот я заплакала. От того, насколько же мы друг друга не можем понять», – написала олимпийская чемпионка Степанова в своем телеграм-канале.

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