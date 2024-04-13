Бородавко о том, что ГК «УЛК» прекращает спонсировать лыжные гонки в Архангельской области: «Очень негативно сказался инцидент после чемпионата России»

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Бородавко высказался о прекращении спонсирования лыж в Архангельской области.

Ранее генеральный директор группы компаний «УЛК» Владимир Буторин в соцсети объявил, что выходит из всех соглашений, связанных с лыжным спортом, и сосредоточится на развитии детского хоккея. 

– Как скажется разрыв отношений Буторина со спортивной школой олимпийского резерва на сборниках?

– К сожалению, очень негативно сказался инцидент после чемпионата России. К сожалению для всех нас, Владимир Федорович закрыл программу лыжных гонок.

Это коснулось всех членов сборных команд. Теперь каждый спортсмен сам будет решать свою судьбу и то, где сможет продолжить свою карьеру, – сказал тренер сборной России Юрий Бородавко.

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