Бородавко о том, что ГК «УЛК» прекращает спонсировать лыжные гонки в Архангельской области: «Очень негативно сказался инцидент после чемпионата России»

Бородавко высказался о прекращении спонсирования лыж в Архангельской области.

Ранее генеральный директор группы компаний «УЛК» Владимир Буторин в соцсети объявил, что выходит из всех соглашений, связанных с лыжным спортом, и сосредоточится на развитии детского хоккея.

– Как скажется разрыв отношений Буторина со спортивной школой олимпийского резерва на сборниках?

– К сожалению, очень негативно сказался инцидент после чемпионата России. К сожалению для всех нас, Владимир Федорович закрыл программу лыжных гонок.

Это коснулось всех членов сборных команд. Теперь каждый спортсмен сам будет решать свою судьбу и то, где сможет продолжить свою карьеру, – сказал тренер сборной России Юрий Бородавко.

Дикая разборка в лыжах: детей выгнали с соревнований, а трассу перепахали. Почему и кто виноват?