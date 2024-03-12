Иван Алыпов: «Мы живем в свободной стране. Если Большунов примет решение ехать на Олимпиаду, кто ему может запретить? Соберет чемодан и поедет»

Лыжник Алыпов считает, что российским спортсменам не запретят ехать на Олимпиаду.

– Сейчас главная дискуссия в России – ехать или не ехать на Олимпиаду. Вы как бывший спортсмен, да даже гражданин будете болеть за российского спортсмена, который поедет в Париж? А то некоторые их предателями уже называют.

– Буду, безусловно, и сто процентов буду считать его своим. Говорить о том, что если кто-то поехал, то он предатель или не предатель... точно судить здесь не собираюсь.

Просто, на мой взгляд... Как бы это политкорректно сказать? Там делать особо нечего. Нас там не ждут. Ехать и доказывать без флага и гимна, что ты русский, наверное, не имеет какого-то смысла.

Но в первую очередь играют роль амбиции самих спортсменов. Я их понимаю. При этом внешнеполитическая обстановка сегодня говорит о том, что нас там не ждут, нам там абсолютно никто не рад. И какой-то эйфории от побед, к сожалению, не будет.

– Но решать в конечном итоге должен спортсмен? Условно, придет Большунову перед Олимпиадой-2026 письмо из МОК – хочешь, приезжай, условия такие-то. Должна решить Вяльбе или Александр?

– А мне кажется, так оно и есть на сегодняшний день – решают спортсмены сами. Давайте разберем гипотетическую ситуацию, если Большунову пришло такое письмо. Если он принял решение ехать, кто ему может запретить?

Кто бы что ни говорил, мы действительно живем в свободной стране. Соберет чемодан, возьмет и поедет. И никто ему, включая Елену Валерьевну, палки в колеса ставить не будет, сто процентов. Отбирать паспорт и не пускать за границу. Захочет – поедет.

– Вы уверены насчет свободы?

– Слушайте, где-то, может, и закручиваются гайки в плане того, что можно говорить, а что нельзя, – я считаю, это правильно. Вот на днях начали со всех трибун кричать о том, какая плохая ситуация получилась на Спартакиаде в Сочи [с завалом спортсменов].

Давайте с этим будут разбираться те, кто должен в этом разбираться? Прокомментировать? Пожалуйста, собрались на кухне, посидели тихонечко, обсудили.

К сожалению, на сегодняшний день у нас есть возможность высказаться чуть ли не на весь мир о своих мыслях. Но мы, как и все люди на этой планете, живем в своем государстве. Есть четкая линия, давайте ее придерживаться.

Если мы будем эту лодку раскачивать – поверьте, в нашей истории были прецеденты и периоды, когда все заканчивалось очень плохо. Для страны в первую очередь.

Поэтому давайте не будем этого делать. Пройдет время, и оно все расставит на свои места – кто был прав, кто был виноват, – сказал бронзовый призер Турина-2006 в командном спринте Иван Алыпов.

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