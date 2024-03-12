Иван Алыпов: «Мы живем в свободной стране. Если Большунов примет решение ехать на Олимпиаду, кто ему может запретить? Соберет чемодан и поедет»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Елена Вяльбе Иван Алыпов Олимпиада-2026 Политика Александр Большунов Лыжи

Лыжник Алыпов считает, что российским спортсменам не запретят ехать на Олимпиаду.

– Сейчас главная дискуссия в России – ехать или не ехать на Олимпиаду. Вы как бывший спортсмен, да даже гражданин будете болеть за российского спортсмена, который поедет в Париж? А то некоторые их предателями уже называют.

– Буду, безусловно, и сто процентов буду считать его своим. Говорить о том, что если кто-то поехал, то он предатель или не предатель... точно судить здесь не собираюсь.

Просто, на мой взгляд... Как бы это политкорректно сказать? Там делать особо нечего. Нас там не ждут. Ехать и доказывать без флага и гимна, что ты русский, наверное, не имеет какого-то смысла.

Но в первую очередь играют роль амбиции самих спортсменов. Я их понимаю. При этом внешнеполитическая обстановка сегодня говорит о том, что нас там не ждут, нам там абсолютно никто не рад. И какой-то эйфории от побед, к сожалению, не будет.

– Но решать в конечном итоге должен спортсмен? Условно, придет Большунову перед Олимпиадой-2026 письмо из МОК – хочешь, приезжай, условия такие-то. Должна решить Вяльбе или Александр?

– А мне кажется, так оно и есть на сегодняшний день – решают спортсмены сами. Давайте разберем гипотетическую ситуацию, если Большунову пришло такое письмо. Если он принял решение ехать, кто ему может запретить?

Кто бы что ни говорил, мы действительно живем в свободной стране. Соберет чемодан, возьмет и поедет. И никто ему, включая Елену Валерьевну, палки в колеса ставить не будет, сто процентов. Отбирать паспорт и не пускать за границу. Захочет – поедет.

– Вы уверены насчет свободы?

– Слушайте, где-то, может, и закручиваются гайки в плане того, что можно говорить, а что нельзя, – я считаю, это правильно. Вот на днях начали со всех трибун кричать о том, какая плохая ситуация получилась на Спартакиаде в Сочи [с завалом спортсменов].

Давайте с этим будут разбираться те, кто должен в этом разбираться? Прокомментировать? Пожалуйста, собрались на кухне, посидели тихонечко, обсудили.

К сожалению, на сегодняшний день у нас есть возможность высказаться чуть ли не на весь мир о своих мыслях. Но мы, как и все люди на этой планете, живем в своем государстве. Есть четкая линия, давайте ее придерживаться.

Если мы будем эту лодку раскачивать – поверьте, в нашей истории были прецеденты и периоды, когда все заканчивалось очень плохо. Для страны в первую очередь.

Поэтому давайте не будем этого делать. Пройдет время, и оно все расставит на свои места – кто был прав, кто был виноват, – сказал бронзовый призер Турина-2006 в командном спринте Иван Алыпов. 

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43 комментария
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Какой смешной дядя. Про свободную страну- это анекдот типа рассказал? Наша демократия = самая лучшая. А того , кто с этим не согласен , мы посадим в тюрьму или убьем))))
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Ответ riverman1980
Комментарий скрыт
красочно ты сейчас показал, что живешь без лобной доли.
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"...собрались на кухне, посидели тихонечко, обсудили."

Нет слов. Опять про раскачивание лодки.
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0
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" Есть четкая линия, давайте ее придерживаться."
Вот про таких и говорила Алла Борисовна, что были рабами, стали холопами. тьфу.
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-2
+19
Ага.Уже лыжник готов обсудить лыжный завал на обычной гонке только на кухне тихонечко, но всем паспорта уже раздал.Логично.
+15
-1
+14
Как только Большунов начнет собрать чемодан, так сразу придут люди из военкомата
+13
-1
+12
Возвращайся в свой сказочный лес (с)
+12
0
+12
Ответ Beriya
Как только Большунов начнет собрать чемодан, так сразу придут люди из военкомата
Он работает или числится в силовых структурах, у него одна дорога в сочинские завалы.
+10
-1
+9
Свободная?
А мы с ним в одной России живем?
+13
-5
+8
Может то он и может, но кто ему даст.
+7
0
+7
Один хоккеист уже собирал чемодан в США...
+7
0
+7
Хорошая шутка, давай еще.
+5
0
+5
Ответ Илья Савчук
красочно ты сейчас показал, что живешь без лобной доли.
Ядерный электорат деда
+4
-1
+3
Соберёт чемодан и поедет... Зрителем.
+4
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Куда поедет то? Если на ОИ - потом могут и не впустить обратно.
Для начала его не пустят на ОИ как капитана Росгвардии (вроде бы он там числится).
+4
-1
+3
Смешно думать, что Большунов сам там что-то решит, а не по отмашке поедет или не поедет, т.к сигнала не было.
Рубрика "невыдуманные фантазии": сам решит, сам соберёт чемоданы и сам поедет... 🤣
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-1
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Ха-ха-ха)
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Ответ Olga.t
Для начала его не пустят на ОИ как капитана Росгвардии (вроде бы он там числится).
Именно -а пишут этот бред люди не знающие законы РФ, и минусуют
+2
0
+2
Иван Алыпов: «на кухню свободно прохожу, только по паспорту, но! Тссссссс, никому!»😂
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Куда поедет то? Если на ОИ - потом могут и не впустить обратно.
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а все остальные страны нам завидуют
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Поэтому давайте не будем этого делать. Пройдет время, и оно все расставит на свои места – кто был прав, кто был виноват, –

Теперь дозвольте пару слов без протокола.
Чему нас учит семья и школа10? -
Что жизнь сама таких накажет строго.
Тут мы согласны, - скажи, Серёга!
Вот он проснется утром - он, конечно, скажет:
Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет!
Так отпустите - вам же легче будет:
Чего возиться, раз жизнь осудит!
+1
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России только предстоит быть свободной…
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Ответ Люблю макароны
А что за ЗАКОН (прямо так с большой буквы?) запрещающий выезд из страны? Он носитель гостайны, обладает секретностью нужной степенью?
А ты прочти УСТАВ РОСГВАРДИИ -это первое , второе носителями гостайны являються не только военные -учи матчасть макаронник
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Ответ Глеб Вихрев
Он вообще то состоит на службе в РОСГВАРДИИ -капита- -и к нему не как не могут прийти люди с военкомата -это первое, второе его просто не выпустят за границу как военнослужащего РГ -ЗАКОНЫ РФ полезно знать
если они не могут прийти к нему (странно почему интересно ?) то значит он придёт к ним сам...
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Ответ riverman1980
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☁️ ☁️ ☁️
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Ответ Замкнул в пустые
Комментарий удален модератором
Wata?
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Ответ riverman1980
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Никто никому ничего не должен.
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Ответ riverman1980
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А сейчас лично за ваш тренируется? Если с кого-то снимут финансирование, на вашем кошельке это никак не отразится.
Бюджет это и для него, и для вас, и для каждого гражданина. По крайней мере, так должно быть.
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Ответ riverman1980
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Вопрос даже таким образом не стоит
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