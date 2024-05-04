Артем Мальцев: «В планах стоит поездка на первый сбор. Возможно, не буду там выполнять всю нагрузку»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) травмы Артем Мальцев Лыжи

Лыжник Артем Мальцев рассказал об операции на колене.

– Чувствую себя хорошо, операция прошла по плану. Уже делаю шаги с помощью костылей.

– Почему решили сделать операцию сейчас? Как я понимаю, эта проблема беспокоила не первый год.

– Да, проблема беспокоила. Во время летней подготовки имел болезненные и неприятные ощущения, поэтому не мог выполнять нагрузку, которую давали на ноги. Я немного уменьшал нагрузку, ну, а зимой в гонках ты бежишь на эйфории, поэтому все, что болело до гонки, во время нее не болело, ха-ха.

– А после?

– После бывало, что нога ноет, когда спать ложишься.

– Как долго будете восстанавливаться? Поедете ли на первый сбор 15 мая в Кисловодск?

– Завтра (4 мая – Sports) с реабилитологом начнем делать упражнения. Надеюсь, что через две недели я смогу делать прогулки, а затем уже легкие кроссы. В планах стоит поездка на первый сбор. Возможно, что не буду там выполнять всю нагрузку, поэтому буду закачивать руки и верхний плечевой пояс, – сказал Мальцев.

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