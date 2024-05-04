Артем Мальцев: «В планах стоит поездка на первый сбор. Возможно, не буду там выполнять всю нагрузку»

Лыжник Артем Мальцев рассказал об операции на колене.

– Чувствую себя хорошо, операция прошла по плану. Уже делаю шаги с помощью костылей.

– Почему решили сделать операцию сейчас? Как я понимаю, эта проблема беспокоила не первый год.

– Да, проблема беспокоила. Во время летней подготовки имел болезненные и неприятные ощущения, поэтому не мог выполнять нагрузку, которую давали на ноги. Я немного уменьшал нагрузку, ну, а зимой в гонках ты бежишь на эйфории, поэтому все, что болело до гонки, во время нее не болело, ха-ха.

– А после?

– После бывало, что нога ноет, когда спать ложишься.

– Как долго будете восстанавливаться? Поедете ли на первый сбор 15 мая в Кисловодск?

– Завтра (4 мая – Sports) с реабилитологом начнем делать упражнения. Надеюсь, что через две недели я смогу делать прогулки, а затем уже легкие кроссы. В планах стоит поездка на первый сбор. Возможно, что не буду там выполнять всю нагрузку, поэтому буду закачивать руки и верхний плечевой пояс, – сказал .