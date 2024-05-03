Елена Вяльбе: «Слава богу, мы никогда не забываем, что самый главный праздник для нашей страны – это День Победы»

Теги лыжные гонки ФЛГР Елена Вяльбе День Победы Лыжи

Елена Вяльбе назвала День Победы главным праздником для России.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) приняла участие в международной патриотической акции Народного фронта «Огонь памяти», в рамках которой частицы Вечного огня доставят ветеранам Великой Отечественной войны, бойцам спецоперации на передовую.

«Слава богу, мы никогда не забываем, что самый главный праздник для нашей страны – это День Победы. Сейчас есть возможность принять участие в акции памяти, и я с удовольствием отвезу частичку Вечного огня в Беларусь, где также чтят и помнят День Победы», – сказала Вяльбе

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Опять она за всю страну!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий