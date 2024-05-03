Елена Вяльбе: «Слава богу, мы никогда не забываем, что самый главный праздник для нашей страны – это День Победы»
Елена Вяльбе назвала День Победы главным праздником для России.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) приняла участие в международной патриотической акции Народного фронта «Огонь памяти», в рамках которой частицы Вечного огня доставят ветеранам Великой Отечественной войны, бойцам спецоперации на передовую.
«Слава богу, мы никогда не забываем, что самый главный праздник для нашей страны – это День Победы. Сейчас есть возможность принять участие в акции памяти, и я с удовольствием отвезу частичку Вечного огня в Беларусь, где также чтят и помнят День Победы», – сказала Вяльбе.