Вяльбе — критикам: «Готова отдать свое место. Занимайтесь развитием лыж, если считаете, что сделаете это лучше»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как относится к критике.

«Если мне начинают со стороны что-то диктовать, особенно люди, которые никогда на этом уровне не работали и толком не понимают, что такое спорт, могу просто предложить: ребята, я готова отдать вам свое место.

Буду проводить время дома на огороде и с внуками, а вы занимайтесь развитием лыж, если считаете, что сделаете это лучше.

Да, сейчас мы не имеем международных соревнований. Но в любом случае готовимся к тому, чтобы вернуться. Или нет?» — сказала .