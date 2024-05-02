Вяльбе — критикам: «Готова отдать свое место. Занимайтесь развитием лыж, если считаете, что сделаете это лучше»

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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как относится к критике.

«Если мне начинают со стороны что-то диктовать, особенно люди, которые никогда на этом уровне не работали и толком не понимают, что такое спорт, могу просто предложить: ребята, я готова отдать вам свое место.

Буду проводить время дома на огороде и с внуками, а вы занимайтесь развитием лыж, если считаете, что сделаете это лучше.

Да, сейчас мы не имеем международных соревнований. Но в любом случае готовимся к тому, чтобы вернуться. Или нет?» — сказала Вяльбе

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