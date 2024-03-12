«Всего доброго. До свидания». Вяльбе отказалась отвечать на вопрос, почему Губерниеву не разрешили жить в домике на стадионе ЧР

Теги лыжные гонки чемпионат России Дмитрий Губерниев ФЛГР Елена Вяльбе Лыжи

Вяльбе не ответила на вопрос, почему Губерниеву запретили жить в доме на стадионе.

Ранее комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что ему отказали в проживании на стадионе в Малиновке (Архангельская область), где пройдет чемпионат России по лыжным гонкам: «Возьму с собой палатку, котелок и буду жить в стартовом городке».

Глава Федерации лыжных гонок России отказалась комментировать ситуацию. 

«Всего доброго. До свидания», – сказала Елена Вяльбе

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46 комментариев
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Губерниева с Вяльбе заселить в один домик на сутки надо.
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Злопамятная какая тётка...
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Ответ Oleg65
Они стоят друг друга
у дмитрия хотя бы мысли светлые иногда прослеживаются, а с дамочкой явно что-то не так
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Они стоят друг друга
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Ответ papadok
Очевидно, корреспонденту спортивного издания не о чем больше спросить руководителя ФЛГР перед турниром сезона для национальной сборной.
Показательно, что эта ситуация гораздо интереснее для обывателя, чем эти сами гонки, лол.
+9
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+8
Прям ДОМ 2 какой-то🤣🤣
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Ответ VictorVallecano
Показательно, что эта ситуация гораздо интереснее для обывателя, чем эти сами гонки, лол.
В отличии от гонок, в этой ситуации хотя бы победитель заранее не ясен.
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Ответ Ваня Аналитик
ну, журналюги хотели столкнуть лбами, поиметь хайп...их не гонки интересуют, а рейтинги...
Запретить журналистам подходить к спортсменам в течении 20 минут после гонки, пусть они переоденутся и восстановят дыхание.
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После того как Вяльбе высказалась о детях разбившихся на трассе—-для меня ее не существует —- просто хабалка((( Большунов,Легков и прочие замечательные лыжники никакого отношения к Вяльбе не имеют—-их готовят тренеры и помогает окружение,но все их победы странным образом приписываются ей(((((
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ну, журналюги хотели столкнуть лбами, поиметь хайп...их не гонки интересуют, а рейтинги...
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Вяльбе ставит майонеза на место.А ведь до нее ни кто это не делал.Только за это ее надо уважать.
+8
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Нарывался давно. Это не СБР. Тут по стойке смирно перед ним никто стоять не будет.
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Ответ Аркус
Губерниева с Вяльбе заселить в один домик на сутки надо.
Кто выживет, тот самый ядовитый .
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Ему вообще нечего делать на лыжах. Легкова одного хватит. Браво, Елена Валерьевна!
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Он все равно не приедет - занят репетициями концерта путинтимураура.
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– Это не ты за купающимися девками подглядывал? А они за то вываляли тебя голым в крапиве?
— За мельницей?
— Да.
— Где две вербы и обрыв?
— Да.
— Хех, нет, не я.
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Ответ Timur Gabdullin
Мой кот когда был мелким и ему кто-то не нравился гадил ему в ботинки если не убирать их в шкаф. По-моему для взрослого человека руководителя ФЛГР немного унизительно остановиться в развитии на уровне кота, но видимо Вяльбе так не считает.
Ей больше не чем заняться, чем следить, куда этого типа поселят, есть место проведения соревнования, в первую очередь централизованно заселяют спортсменов и тренеров, потом судей, а по остаточному принципу уже болтуны с микрофонами от сми и тв.
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Ответ bolt_thrower
....и харкнула
Жаль не в лицо ему, как Ростовцев.
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Ответ Timur Gabdullin
Мой кот когда был мелким и ему кто-то не нравился гадил ему в ботинки если не убирать их в шкаф. По-моему для взрослого человека руководителя ФЛГР немного унизительно остановиться в развитии на уровне кота, но видимо Вяльбе так не считает.
Вот Губерниев и гадит при каждом удобном случае.
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Удивило большое количество людей на сайте поддерживающих Губера и осуждающих Вяльбе. Бесспорно характер у Елены Валерьевны не подарок, но она всегда была такой. В сборной имела прозвище "овчарка". Однако только она вывела лыжный спорт России на высокий уровень, а что сделал этот балабол? Смаковал в своих репортажах интимные подробности жизни лыжников и биатлонистов, делал это с видимым наслаждением.
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А вы спросите спортсменов кого они хотят видеть больше Вяльбе или Губера? Может кого- то третьего
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Жабогадюкинг
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Мой кот когда был мелким и ему кто-то не нравился гадил ему в ботинки если не убирать их в шкаф. По-моему для взрослого человека руководителя ФЛГР немного унизительно остановиться в развитии на уровне кота, но видимо Вяльбе так не считает.
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А что, если гость или постоялец конфликтует и мочит публично владельца или арендодателя, надо непременно допытываться, а почему же этому обиженному отказано от порога? Губерниеву не надо корчить из себя приблажного, а «рыцарям-акулам пера» - не раздувать кадило с примитивной «любознательностью».
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Ленка Вяльба очень гордая. И очень красивая. И уууумная!
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....и харкнула
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Жаба гадюку
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Кусала жаба гадюку..
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Не умеет Вяльбе разговаривать с прессой.
Сказала бы как есть, грязному хайпожору не место рядом с лыжниками.
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Ну хотя бы на не послала...
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