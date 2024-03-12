«Всего доброго. До свидания». Вяльбе отказалась отвечать на вопрос, почему Губерниеву не разрешили жить в домике на стадионе ЧР

Вяльбе не ответила на вопрос, почему Губерниеву запретили жить в доме на стадионе.

Ранее комментатор и ведущий «Матч ТВ» сообщил, что ему отказали в проживании на стадионе в Малиновке (Архангельская область), где пройдет чемпионат России по лыжным гонкам: «Возьму с собой палатку, котелок и буду жить в стартовом городке».

Глава Федерации лыжных гонок России отказалась комментировать ситуацию.

«Всего доброго. До свидания», – сказала .