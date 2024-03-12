«Всего доброго. До свидания». Вяльбе отказалась отвечать на вопрос, почему Губерниеву не разрешили жить в домике на стадионе ЧР
Вяльбе не ответила на вопрос, почему Губерниеву запретили жить в доме на стадионе.
Ранее комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что ему отказали в проживании на стадионе в Малиновке (Архангельская область), где пройдет чемпионат России по лыжным гонкам: «Возьму с собой палатку, котелок и буду жить в стартовом городке».
Глава Федерации лыжных гонок России отказалась комментировать ситуацию.
«Всего доброго. До свидания», – сказала Елена Вяльбе.
— За мельницей?
— Да.
— Где две вербы и обрыв?
— Да.
— Хех, нет, не я.
Сказала бы как есть, грязному хайпожору не место рядом с лыжниками.