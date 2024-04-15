Вяльбе о медийности Степановой: «Может, лучше лишний раз сходить на массаж, чем несколько часов что-то писать. Большунову не нужны лайки, он занимается своим делом»

Елена Вяльбе призвала Веронику Степанову уделять больше времени тренировкам.

Степанова – олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете. В сезоне-2023/24 она выиграла общий зачет Кубка России.

«Я знаю, что Вероника не согласна с моей критикой. Но я останусь при своем мнении, что человек должен больше времени уделять тренировкам, восстановлению. Понятно, что она не везде стартует, но она и не везде выигрывает. Это говорит о том, что надо фокусироваться на чем то одном.

Возраст юный, она получает за этот счет хайп, и я никогда особо не распространяюсь. Для меня она маленькая девочка, но она уже совершеннолетняя (Степановой 23 года – Sports). Что ж, если она выбрала такой путь, с розгами рядом я стоять не буду.

Ей никто не даст лежать на победном одеяле. Каждую медаль придется вырывать. Может, лучше лишний раз сходить на массаж, отдохнуть и душой, и телом, чем несколько часов что-то писать. Вообще, Саша Большунов – это пример для всех. Ему не нужны лайки, он просто занимается своим делом.

Веронике не стоит обижаться на мои слова, просто надо прислушиваться. Я ко всем отношусь одинаково, всех люблю. Надо, чтобы они понимали, что все делать нужно не во вред себе. Надо иногда разгружать голову, но пока она до этого не дойдет. Надеюсь, что не все пишет Вероника, а ей помогает ее молодой человек», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.