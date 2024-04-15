Вяльбе о медийности Степановой: «Может, лучше лишний раз сходить на массаж, чем несколько часов что-то писать. Большунову не нужны лайки, он занимается своим делом»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Александр Большунов Вероника Степанова Лыжи

Елена Вяльбе призвала Веронику Степанову уделять больше времени тренировкам.

Степанова – олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете. В сезоне-2023/24 она выиграла общий зачет Кубка России.

«Я знаю, что Вероника не согласна с моей критикой. Но я останусь при своем мнении, что человек должен больше времени уделять тренировкам, восстановлению. Понятно, что она не везде стартует, но она и не везде выигрывает. Это говорит о том, что надо фокусироваться на чем то одном.

Возраст юный, она получает за этот счет хайп, и я никогда особо не распространяюсь. Для меня она маленькая девочка, но она уже совершеннолетняя (Степановой 23 года – Sports). Что ж, если она выбрала такой путь, с розгами рядом я стоять не буду.

Ей никто не даст лежать на победном одеяле. Каждую медаль придется вырывать. Может, лучше лишний раз сходить на массаж, отдохнуть и душой, и телом, чем несколько часов что-то писать. Вообще, Саша Большунов – это пример для всех. Ему не нужны лайки, он просто занимается своим делом.

Веронике не стоит обижаться на мои слова, просто надо прислушиваться. Я ко всем отношусь одинаково, всех люблю. Надо, чтобы они понимали, что все делать нужно не во вред себе. Надо иногда разгружать голову, но пока она до этого не дойдет. Надеюсь, что не все пишет Вероника, а ей помогает ее молодой человек», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.

4 комментария
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Какой же совковый бред. Почему норвежцы и Диггинс все выигрывают с огромной медийной активностью?
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Степанова мечтает о карьере Губерниева.
Языком молоть - не мешки ворочать.
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Я вот считаю что Вяльбе даёт слишком много одинаковых интервью, слишком много её в медийном пространстве, как будто дел нет в федерации.
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Ответ imaxim
Какой же совковый бред. Почему норвежцы и Диггинс все выигрывают с огромной медийной активностью?
Скорее ретроградский. СССР ни причем, это разница поколений. Часть поколения не привыкшего к современным технологиям и реалиям, пытается хотя бы отчасти их отвергать. Зависит от конкретных людей а не от того советская школа или нет. Мишин и Москвина тоже советская школа но не препятствуют активности учеников в соцсетях и медиа.
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