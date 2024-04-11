Сорин о победе Коростелева над Большуновым: «Обыграть лидера мировых лыж приятно и почетно. У мужчин результат был непредсказуемым»

Тренер оценил победу лыжника Савелия Коростелева над Александром Большуновым.

7 апреля Коростелев выиграл масс-старт в гору на финальном этапе Кубка России. Большунов занял третье место.

– Мы примерно понимали, что ждать от Большунова. Он участвовал в «Тур де Ски», показывал достойные результаты на этапах в гору. Притом нельзя было сказать, что это его конек. Вместе с тем мы не знали, как будет себя чувствовать на длинном подъеме Коростелев. Оказалось, что он «горняк».

Состояние Большунова не могу комментировать, но обыграть лидера мировых лыж в любом случае приятно и почетно. Это дорогого стоит.

– Гонку в гору в России устроили впервые. Следовательно, у подавляющего большинства лыжников не было никакого опыта прохождения таких этапов?

– И поэтому у мужчин результат был непредсказуемым. Если бы стартовал Денис Спицов, будучи в нормальной форме, то он стал бы явным фаворитом.

У женщин же можно было предугадать победу Пеклецовой. Она хороша на подъемах и комфортно чувствует себя на сложных трассах. Алина отлично подготовлена в функциональном плане. Достаточно вспомнить, как уверенно она побеждала летом в кроссе в Малиновке, – сказал тренер сборной России Егор Сорин.

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