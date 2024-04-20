Лыжник Коростелев о матче с футболистами: «Очень интересно сыграть против Аршавина, Быстрова, Погребняка. У нас есть возможность перебегать их»

Лыжник Коростелев оценил шансы против футболистов в благотворительном матче.

21 апреля команды «Звезды футбола» и «Звезды на лыжах» сыграют в Московской области. Все собранные на матче средства пойдут на приобретение спортивного инвентаря для детских школ по биатлону и лыжным гонкам.

– Это будет благотворительный матч, постараемся помочь лыжной и биатлонной спортивной школе и навязать конкуренцию футболистам. Мне очень интересно сыграть против таких топовых в прошлом футболистов, как Аршавин, Быстров, Погребняк и многих других. Хотя у нас, лыжников, мало опыта в футболе.

– Но вы значительно моложе и быстрее.

– У нас есть возможность перебегать их, но нужно грамотно перебегать – голы забивать. Это достаточно травмоопасный вид спорта, мы редко играем в футбол. В первую очередь нам надо избежать травм, а во вторую – обыграть футболистов, – сказал чемпион России по лыжным гонкам Савелий Коростелев.

За команду «Звезды футбола» сыграют Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Владислав Радимов, Павел Погребняк, Игорь Корнеев, Олег Корнаухов, Роман Широков, Александр Макаров, Игорь Семшов.

Команду «Звезды на лыжах» представят Александр Легков, Александр Логинов, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Александр Бакуров, Савелий Коростелев, Сергей Волков, Евгений Уфтиков, Виктор Головин, Иван Жилинский, Дмитрий Шукалович, Глеб Ретивых.