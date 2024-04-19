Тереза Йохауг пробежит легкоатлетический полумарафон в Груэ

14-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам Тереза Йохауг пробежит легкоатлетический полумарафон в норвежском Груэ 1 мая.

В этом забеге можно выполнить норматив для попадания в сборную на чемпионат Европы, который пройдет в Риме с 7 по 12 июня. Но менеджер спортсменки Йорн Эрнст отметил, что она не поедет туда даже в случае отбора.

Йохауг объявляла о завершении карьеры в лыжных гонках в марте 2022 года. Позже она заявила о желании выступить на лыжном ЧМ-2025 в Тронхейме.