Йохауг после победы на чемпионате Норвегии: «Честно говоря, я мало тренировалась. С января занимаюсь по 10-15 часов в неделю»

Тереза Йохауг после победы на чемпионате Норвегии заявила, что мало тренируется .

На прошлой неделе 35-летняя лыжница Йохауг выиграла коньковую «разделку» на 30 км с преимуществом почти в три минуты.

«Честно говоря, я мало тренировалась. Это правда, обычно я занимаюсь по 10-15 часов в неделю начиная с января. Бывают недели и по 20 часов, осенью были по 5-10.

Я веду подготовку по-другому, нежели раньше. Сейчас у меня меньше тяжелых тренировок. У меня есть длительные сессии, но когда у тебя появляются дети, приходится перестраиваться», – рассказала норвежская спортсменка.

Йохауг – 14-кратная чемпионка мира и четырехкратная олимпийская чемпионка. Она завершила карьеру в марте 2022 года, но позже выразила желание выступить на чемпионате мира-2025 в Тронхейме.