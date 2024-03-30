Йохауг после победы на чемпионате Норвегии: «Честно говоря, я мало тренировалась. С января занимаюсь по 10-15 часов в неделю»

Теги лыжные гонки сборная Норвегии Тереза Йохауг чемпионат Норвегии Лыжи

Тереза Йохауг после победы на чемпионате Норвегии заявила, что мало тренируется .

На прошлой неделе 35-летняя лыжница Йохауг выиграла коньковую «разделку» на 30 км с преимуществом почти в три минуты.

«Честно говоря, я мало тренировалась. Это правда, обычно я занимаюсь по 10-15 часов в неделю начиная с января. Бывают недели и по 20 часов, осенью были по 5-10.

Я веду подготовку по-другому, нежели раньше. Сейчас у меня меньше тяжелых тренировок. У меня есть длительные сессии, но когда у тебя появляются дети, приходится перестраиваться», – рассказала норвежская спортсменка.

Йохауг – 14-кратная чемпионка мира и четырехкратная олимпийская чемпионка. Она завершила карьеру в марте 2022 года, но позже выразила желание выступить на чемпионате мира-2025 в Тронхейме.

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Та самая одногруппница которая ничего не знает и вообще не готовилась и всегда сдает на отлично ) ну ну.
+4
-2
+2
Двигатель поменяли, провожу обкатку)
+1
0
+1
Так же писали, что раньше Йохауг тренировалась 1300 часов в сезон, а в этом в два раза меньше. Хайди Венг сказала, что не верит😅
+2
-1
+1
Величайшая и неповторимая 😍💖👍. Навсегда☝.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий