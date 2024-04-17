Тереза Йохауг получит место в сборной Норвегии, если вернется к соревнованиям

Теги лыжные гонки сборная Норвегии жен Тереза Йохауг Федерация лыжных видов спорта Норвегии Хайди Венг Лотта Венг Тириль Венг Анне Кьерсти Калво Матильде Мирвол Кристин Фоснес Юлие Мире Маргрете Бергане Лыжи

Тереза Йохауг получит место в сборной, если возобновит соревновательную карьеру.

Об этом сообщает норвежское издание NTB. 

По их информации, состав команды был утвержден на заседании комитета по лыжным гонкам Федерации лыжных видов спорта Норвегии в среду.

В женскую команду вошли восемь лыжниц: Хайди Венг, Тириль Венг, Лотта Венг, Анне Кьерсти Кальво, Кристин Фоснес, Юлие Мире, Маргрете Бергане и Матильде Мирвол. Йохауг также обещано место, если она примет решение соревноваться. 

Ранее Кристине Ставос Шистад объявила, что не будет готовиться к сезону-2024/2025 в составе сборной.

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Венг, это как Гаспарин, только Венг.
+4
-1
+3
Ответ Грюденфельдер
Вы о чем ???
Наверное, про количество сестёр.
+2
0
+2
Ответ Andrei Andreev
Шистад ничего не выйграет Там Шведки будут свежие и шанса ей не дадут Не заметил что ли что она только в конце сезона выигрывает? Когда все накушались уже
Шистад как раз с Февраля начинает разбегаться. Тут ещё по сути круг у спринтеров ей идеально подходит длиннющий спуск с поворотом и 300 м прямой. Шведки, как раз к концу Февраля будут не свежие. Вообще им
то есть Сванн и Сундлинг в первую очередь надо очень аккуратно подводиться чтобы был хоть какой то шанс в Тронхейме. 100% надо пропускать ТдС например.
+1
0
+1
Ответ elan_
Венг, это как Гаспарин, только Венг.
Вы о чем ???
0
0
0
Ответ SkierNSK
Наверное, про количество сестёр.
Сестры , причём Двойняшки только Тириль и Лотта. Хайди если не ошибаюсь их 4-юродная сестра (если такое понятие есть).
3 сестры в Норвегии это сестры Слинн.
0
0
0
Ответ Больное животное
Йохауг и Шистад выкосят всё золото на ЧМ кроме командного спринта.
Йохауг не думаю побежит 10 км , её в основном 50 км интересует как я понял. Командный спринт как раз Шистад может выиграть если ей найдут партнершу кто будет в форме.
0
0
0
Ответ Больное животное
Если в командном спринте будет пара Сундлинг - Сван, шансов не будет ни у кого.
На ОИ 2022 -шведкам в ком спринте тоже прочили 100% золото, а их уделали темные лошадки немки, которые даже в 20 ку лучших в спринте на КМ не входили- Сундинг не такая уж не победимая , как и Сван.
0
0
0
Ответ Больное животное
Такое случается раз в сто лет. Сейчас просто топовейшая пара у шведок, намного сильнее, чем на ОИ.
Да такое и случается на ГС -еще пример -пожалуйста= ЧМ 2023 женская эстафета , напомнить, как Остберг на своем этапе уделала топовую Карлсон-до ЧМ еще год , а вы уж шведкам медали золотые навешали , не говори гоп пока не перепрыгнешь , так говорят.
+1
-1
0
Ответ Грюденфельдер
Шистад как раз с Февраля начинает разбегаться. Тут ещё по сути круг у спринтеров ей идеально подходит длиннющий спуск с поворотом и 300 м прямой. Шведки, как раз к концу Февраля будут не свежие. Вообще им то есть Сванн и Сундлинг в первую очередь надо очень аккуратно подводиться чтобы был хоть какой то шанс в Тронхейме. 100% надо пропускать ТдС например.
Командник Йохауг-Шистад
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий