Вяльбе о завале лыжниц на Спартакиаде: «Из небольшой проблемы сделали резонанс. Родители не понимают, что у меня тут не художественная гимнастика»

Елена Вяльбе считает раздутым резонанс из-за завала лыжниц на Спартакиаде.

8 марта на трассе «Лаура» в Сочи проходил женский масс-старт в рамках Спартакиады учащихся. В результате массового завала на спуске 17 лыжниц получили различные травмы.

«Как часто бывает, когда из небольшой проблемы сделали резонанс. Понятно, что были специально обученные люди, чтобы это сделать. Да, неприятный инцидент. Но никаких открытых переломов и ЧМТ (черепно-мозговых травм) не было. Из 17 спортсменок, попавших в больницу, 16 продолжили соревноваться. Либо там врачи вылечили все переломы, они волшебники, наверное.

Дело не в регламенте, дело в правилах соревнований. Мы пользуемся международными правилами. У нас не биатлон. Зачастую стартуют в тумане, когда ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. Но там видимость была. Писали, что вся лыжня в крови и нулевая видимость. Как тогда они увидели? Не хотелось бы этот вопрос муссировать.

Когда журналисты мне задавали вопросы, я говорила, что спортсменки к этой трассе не готовы. ФЛГР (Федерация лыжных гонок России) боролась до последнего, чтобы не проводить там Спартакиаду. Но высшие руководители сказали, что будем проводить там. В итоге руководители «белые и пушистые», а Вяльбе «в дерьме».

Было возбуждено уголовное дело, всех опрашивали, но ничего там не нашли. Все действовали согласно регламенту правил соревнований. На этом дело закрыли. В данной ситуации никто не виноват. У нас и взрослые часто падают, а дети к этой трассе не готовы.

СМИ так бурно кричали, но никто перед нами не извинился. Там не было открытых переломов. Мы не продолжили мужской старт, потому что не имеем права проводить гонку без медицинской бригады. Они тогда все уехали.

Все началось с родителей, которые не понимают, что у меня тут не художественная гимнастика», – сказала Вяльбе.

«Валяются девочки, у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – капец». Завал на Спартакиаде – поговорили с участницами