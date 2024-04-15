Вяльбе о завале лыжниц на Спартакиаде: «Из небольшой проблемы сделали резонанс. Родители не понимают, что у меня тут не художественная гимнастика»

Теги травмы происшествия художественная гимнастика ФЛГР Спартакиада Елена Вяльбе Лыжи

Елена Вяльбе считает раздутым резонанс из-за завала лыжниц на Спартакиаде.

8 марта на трассе «Лаура» в Сочи проходил женский масс-старт в рамках Спартакиады учащихся. В результате массового завала на спуске 17 лыжниц получили различные травмы.

«Как часто бывает, когда из небольшой проблемы сделали резонанс. Понятно, что были специально обученные люди, чтобы это сделать. Да, неприятный инцидент. Но никаких открытых переломов и ЧМТ (черепно-мозговых травм) не было. Из 17 спортсменок, попавших в больницу, 16 продолжили соревноваться. Либо там врачи вылечили все переломы, они волшебники, наверное.

Дело не в регламенте, дело в правилах соревнований. Мы пользуемся международными правилами. У нас не биатлон. Зачастую стартуют в тумане, когда ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. Но там видимость была. Писали, что вся лыжня в крови и нулевая видимость. Как тогда они увидели? Не хотелось бы этот вопрос муссировать.

Когда журналисты мне задавали вопросы, я говорила, что спортсменки к этой трассе не готовы. ФЛГР (Федерация лыжных гонок России) боролась до последнего, чтобы не проводить там Спартакиаду. Но высшие руководители сказали, что будем проводить там. В итоге руководители «белые и пушистые», а Вяльбе «в дерьме».

Было возбуждено уголовное дело, всех опрашивали, но ничего там не нашли. Все действовали согласно регламенту правил соревнований. На этом дело закрыли. В данной ситуации никто не виноват. У нас и взрослые часто падают, а дети к этой трассе не готовы.

СМИ так бурно кричали, но никто перед нами не извинился. Там не было открытых переломов. Мы не продолжили мужской старт, потому что не имеем права проводить гонку без медицинской бригады. Они тогда все уехали.

Все началось с родителей, которые не понимают, что у меня тут не художественная гимнастика», – сказала Вяльбе.

«Валяются девочки, у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – капец». Завал на Спартакиаде – поговорили с участницами

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29 комментариев
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Небольшой проблемы?! Родители виноваты?! Всё ли в порядке с ней?
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Окей, дети к этой трассе не готовы, но это родители организовали им соревнования на такой трассе?
+33
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Это вы не понимаете - как нужно организовывать спортивные мероприятия таким образом, чтобы уезжая на них участник не гадал: "Вернусь ли я обратно целым или нет?".
+22
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+21
Хочу напомнить (не)уважаемой, что лыжные гонки - не экстремальный вид спорта.

И опять есть "специально обученные люди", которые обо всём этом рассказывают. Пятая колонна опять шалит, не иначе.
То есть если бы не специально обученные люди, всё в стране хорошо бы было
+19
-2
+17
Ответ Cruel Snake
Небольшой проблемы?! Родители виноваты?! Всё ли в порядке с ней?
Конечно родители виноваты! Отрывают великого руководителя от забот, портят ей настроение и надоедают своими жалобами. Хотел сказать испортили ей аппетит, но нет, не испортили.

Была б ее воля стёрла бы всех этих родителей в лагерную пыль, а детей в детдом, чтоб знали. Классический чиновник эпохи патриотизма.
+16
0
+16
- ничего не было
- сами виноваты
- они это заслужили
- это повторится
+10
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И не балет
+7
0
+7
Ирина Винер о поломанных на гимнастике девочках: «У нас тут не лыжи!»
+12
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Вяльбе как всегда ни причём.
Виноваты все другие - организаторы соревнований, родители, школьницы-спортсменки, тракторист, регламент, СМИ и конечно же ТУМАН.
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А оно отвечать не привыкло за свои действия...
+7
-2
+5
Ну правильно, никто же не помер… чего раздувать то? Вот так и живём
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0
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Сначала она говорила, что виноваты сами спортсменки, дескать, их уровень не позволяет соревноваться в таких условиях. Теперь виноватыми оказались "специально обученные" люди, которые раздували эту историю в сми, а ещё родители, которые не понимают, в какой спорт отдали детей. Она же сама не при чем. И "никто не виноват". Феерическая наглость и подмена понятий
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Вообще-то лыжи должны быть намного менее травмоопасны, чем худгим.
+4
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Да как она посмела оскорбить художественную гимнастику? Передайте ее слова Винер!
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Ответ Kvik75
Комментарий скрыт
да, я тот специальной обученный человек
+2
-1
+1
Ответ SadButTrue
Конечно родители виноваты! Отрывают великого руководителя от забот, портят ей настроение и надоедают своими жалобами. Хотел сказать испортили ей аппетит, но нет, не испортили. Была б ее воля стёрла бы всех этих родителей в лагерную пыль, а детей в детдом, чтоб знали. Классический чиновник эпохи патриотизма.
Она же не только руководитель, ещё и лучший тренер, отмеченный наградами. Тренирует через интервью, видимо, Ступак и Степанову.
+1
0
+1
Ответ Social Warrior
Ирина Винер о поломанных на гимнастике девочках: «У нас тут не лыжи!»
Она говорит, что поломанных нет и "Из 17 спортсменок, попавших в больницу, 16 продолжили соревноваться. "
Кто говорит правду, а кто нет?
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По мне за уровень подготовки спортсмена и уровень квалификации отвечает его тренер и если он считает что трасса для его спортсмена слишком сложная, он как ответственный человек должен снимать его с соревнований, он лучше знает возможности своих спортсменов
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Последнее время ассоциация с Вяльбе - "Вобла вяленая" Салтыкова-Щедрина.
"Воблу поймали, вычистили внутренности (только молоки для приплоду оставили) и вывесили на веревочке на солнце: пускай провялится. Повисела вобла денек-другой, а на третий у ней и кожа на брюхе сморщилась, и голова подсохла, и мозг, какой в голове был, выветрился, дряблый сделался.
И стала вобла жить да поживать".
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Какой неприятный все же персонаж. Ни стыда, ни совести.
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Есть виновные в том что дети соревновались на такой трассе.
Это мин спорта которое решило провести там соревы, и ФЛГР которая против этого ничего не возразила, прекрасно при этом зная что трасса не подходит для лыжниц такого низкого уровня.
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Сейчас должна зазвучать специальная музыка, оповещающая, что босс где-то рядом, и появиться Винер.
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Ответ Cruel Snake
Небольшой проблемы?! Родители виноваты?! Всё ли в порядке с ней?
Так они ведь ещё и не извинились!!! Скоты, настоящие скоты! В удивительное время живём...можно оговорить честного человека и даже ни извинятся потом...срочно всех недовольных на курсы сорри-тейлинга в Грозный.
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Выход Губерниева через 3...2...1
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Ответ Kvik75
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А в чём вопросы к посту, кроме одной пропущенной запятой?
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