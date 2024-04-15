Вяльбе о завале лыжниц на Спартакиаде: «Из небольшой проблемы сделали резонанс. Родители не понимают, что у меня тут не художественная гимнастика»
Елена Вяльбе считает раздутым резонанс из-за завала лыжниц на Спартакиаде.
8 марта на трассе «Лаура» в Сочи проходил женский масс-старт в рамках Спартакиады учащихся. В результате массового завала на спуске 17 лыжниц получили различные травмы.
«Как часто бывает, когда из небольшой проблемы сделали резонанс. Понятно, что были специально обученные люди, чтобы это сделать. Да, неприятный инцидент. Но никаких открытых переломов и ЧМТ (черепно-мозговых травм) не было. Из 17 спортсменок, попавших в больницу, 16 продолжили соревноваться. Либо там врачи вылечили все переломы, они волшебники, наверное.
Дело не в регламенте, дело в правилах соревнований. Мы пользуемся международными правилами. У нас не биатлон. Зачастую стартуют в тумане, когда ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. Но там видимость была. Писали, что вся лыжня в крови и нулевая видимость. Как тогда они увидели? Не хотелось бы этот вопрос муссировать.
Когда журналисты мне задавали вопросы, я говорила, что спортсменки к этой трассе не готовы. ФЛГР (Федерация лыжных гонок России) боролась до последнего, чтобы не проводить там Спартакиаду. Но высшие руководители сказали, что будем проводить там. В итоге руководители «белые и пушистые», а Вяльбе «в дерьме».
Было возбуждено уголовное дело, всех опрашивали, но ничего там не нашли. Все действовали согласно регламенту правил соревнований. На этом дело закрыли. В данной ситуации никто не виноват. У нас и взрослые часто падают, а дети к этой трассе не готовы.
СМИ так бурно кричали, но никто перед нами не извинился. Там не было открытых переломов. Мы не продолжили мужской старт, потому что не имеем права проводить гонку без медицинской бригады. Они тогда все уехали.
Все началось с родителей, которые не понимают, что у меня тут не художественная гимнастика», – сказала Вяльбе.
«Валяются девочки, у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – капец». Завал на Спартакиаде – поговорили с участницами
И опять есть "специально обученные люди", которые обо всём этом рассказывают. Пятая колонна опять шалит, не иначе.
То есть если бы не специально обученные люди, всё в стране хорошо бы было
Была б ее воля стёрла бы всех этих родителей в лагерную пыль, а детей в детдом, чтоб знали. Классический чиновник эпохи патриотизма.
- сами виноваты
- они это заслужили
- это повторится
Виноваты все другие - организаторы соревнований, родители, школьницы-спортсменки, тракторист, регламент, СМИ и конечно же ТУМАН.
Кто говорит правду, а кто нет?
"Воблу поймали, вычистили внутренности (только молоки для приплоду оставили) и вывесили на веревочке на солнце: пускай провялится. Повисела вобла денек-другой, а на третий у ней и кожа на брюхе сморщилась, и голова подсохла, и мозг, какой в голове был, выветрился, дряблый сделался.
И стала вобла жить да поживать".
Это мин спорта которое решило провести там соревы, и ФЛГР которая против этого ничего не возразила, прекрасно при этом зная что трасса не подходит для лыжниц такого низкого уровня.