ФЛГР не нашла нарушений в работе жюри после массового завала на Спартакиаде учащихся

Исполком ФЛГР не нашел нарушений в работе жюри после завала на Спартакиаде учащихся.

8 марта на трассе «Лаура» в Краснодарском крае проходил женский масс-старт на Спартакиаде учащихся. 17 участниц получили травмы в результате массового завала на спуске.

«Сегодня, 14 марта 2024 года, состоялось заседание Исполнительного комитета Федерации лыжных гонок России, на котором были рассмотрены результаты расследования массового падения лыжниц (завала) при проведении лыжной гонки масс-стартом классическим стилем на 10 км среди девушек 08.03.2024 г. в п. Эстосадок Краснодарского края, ЛБК «Лаура», на XII зимней Спартакиаде учащихся (юношеская) России 2024 года по лыжным гонкам.

Исполком ФЛГР поддержал выводы, сделанные Комитетом Федерации лыжных гонок России по организации и проведению соревнований по лыжным гонкам, не найдя нарушений в работе Жюри Соревнования», – говорится в сообщении пресс-службы ФЛГР.

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