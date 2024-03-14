ФЛГР не нашла нарушений в работе жюри после массового завала на Спартакиаде учащихся
Исполком ФЛГР не нашел нарушений в работе жюри после завала на Спартакиаде учащихся.
8 марта на трассе «Лаура» в Краснодарском крае проходил женский масс-старт на Спартакиаде учащихся. 17 участниц получили травмы в результате массового завала на спуске.
«Сегодня, 14 марта 2024 года, состоялось заседание Исполнительного комитета Федерации лыжных гонок России, на котором были рассмотрены результаты расследования массового падения лыжниц (завала) при проведении лыжной гонки масс-стартом классическим стилем на 10 км среди девушек 08.03.2024 г. в п. Эстосадок Краснодарского края, ЛБК «Лаура», на XII зимней Спартакиаде учащихся (юношеская) России 2024 года по лыжным гонкам.
Исполком ФЛГР поддержал выводы, сделанные Комитетом Федерации лыжных гонок России по организации и проведению соревнований по лыжным гонкам, не найдя нарушений в работе Жюри Соревнования», – говорится в сообщении пресс-службы ФЛГР.
«Валяются девочки, у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – капец». Завал на Спартакиаде – поговорили с участницами
Организаторов соревнований когда оценивать будете? Какого-нибудь местного сторожа Петровича в полушубке уже нашли, чтоб виноватым сделать?
Жду выступления человеческой мерзости во всех смыслах - Вяльбы, где она скажет, что во всём виновато низкое мастерство самих лыжниц, и на этом дело закрыто. А местные патриботы, перебивая друг друга, завоют о том, какая Елена Валерьевна молодчина, ведь под её чутким руководством лыжи в стране достигли небывалых высот! И побегут дружно смотреть последний этап Кубка мира в Фалуне, где будут от всей души болеть за "кого угодно, кто против Клэбо", потому что местечковый движ в Малиновке им неинтересен.
Вяльбе: "Виноваты сами дети".
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Эстосадок, Краснодарский край
Лаура
ЖЮРИ
Тех. делегат
Беломестнов И В
Ассистент ТД
Веденин В В
Вы сами не хуже из виноватых назначает.