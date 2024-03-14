ФЛГР не нашла нарушений в работе жюри после массового завала на Спартакиаде учащихся

Теги лыжные гонки происшествия ФЛГР Спартакиада Лыжи

Исполком ФЛГР не нашел нарушений в работе жюри после завала на Спартакиаде учащихся.

8 марта на трассе «Лаура» в Краснодарском крае проходил женский масс-старт на Спартакиаде учащихся. 17 участниц получили травмы в результате массового завала на спуске.

«Сегодня, 14 марта 2024 года, состоялось заседание Исполнительного комитета Федерации лыжных гонок России, на котором были рассмотрены результаты расследования массового падения лыжниц (завала) при проведении лыжной гонки масс-стартом классическим стилем на 10 км среди девушек 08.03.2024 г. в п. Эстосадок Краснодарского края, ЛБК «Лаура», на XII зимней Спартакиаде учащихся (юношеская) России 2024 года по лыжным гонкам.

Исполком ФЛГР поддержал выводы, сделанные Комитетом Федерации лыжных гонок России по организации и проведению соревнований по лыжным гонкам, не найдя нарушений в работе Жюри Соревнования», – говорится в сообщении пресс-службы ФЛГР. 

«Валяются девочки, у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – капец». Завал на Спартакиаде – поговорили с участницами

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18 комментариев
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Чего? В работе жюри? По работе поваров и почтальонов что скажете?
Организаторов соревнований когда оценивать будете? Какого-нибудь местного сторожа Петровича в полушубке уже нашли, чтоб виноватым сделать?
Жду выступления человеческой мерзости во всех смыслах - Вяльбы, где она скажет, что во всём виновато низкое мастерство самих лыжниц, и на этом дело закрыто. А местные патриботы, перебивая друг друга, завоют о том, какая Елена Валерьевна молодчина, ведь под её чутким руководством лыжи в стране достигли небывалых высот! И побегут дружно смотреть последний этап Кубка мира в Фалуне, где будут от всей души болеть за "кого угодно, кто против Клэбо", потому что местечковый движ в Малиновке им неинтересен.
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И выписали друг другу премии
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Сами себя судят и сами себя признают невиновными.
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Жюри? Там конкурс красавиц проходил? На соревнованиях судейская коллегия. Какое на хрен жюри?
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Рафик нэ виноват, классика жанра ))
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Это всё ветер и тумае, к нему вопросы. -добавили там
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Не журите жюри !
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Природные явление нарушили разработанные для них нормативы в несогласованное время.
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Случайное стечение случайных обстоятельств
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Да кто бы сомневался? Сами вышли на старт, сами упали. Уровень спортсменок низкий. Всё нормально😊😊😊
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Ясно. Значит ошиблись те, кто решил проводить школьные соревнования по сложной трассе в условиях среднегорья?
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Кто бы сомневался.
Вяльбе: "Виноваты сами дети".
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Сложно признавать свои косяки.
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Ответ Evgeniy Kropachev
организаторы - это владельцы инфраструктуры (минспорта краснодарского края), а решения по работе ретраков и решения по старту - это жюри флгр
пруф подтверждение про организаторов https://flgr-results.ru/results/2246/8848

ОРГАНИЗАТОРЫ
350038,
г. Краснодар, ул. Радио, д. 9
Министерство физической культуры
и спорта Краснодарского края
Телефон: +7(861)99-22-747
Факс: +7(861)99-22-737
Е-mail: mfks@krasnodar.ru
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Эстосадок, Краснодарский край
Лаура
ЖЮРИ
Тех. делегат
Беломестнов И В
Ассистент ТД
Веденин В В
+1
-1
0
Ответ Леопардер
Чего? В работе жюри? По работе поваров и почтальонов что скажете? Организаторов соревнований когда оценивать будете? Какого-нибудь местного сторожа Петровича в полушубке уже нашли, чтоб виноватым сделать? Жду выступления человеческой мерзости во всех смыслах - Вяльбы, где она скажет, что во всём виновато низкое мастерство самих лыжниц, и на этом дело закрыто. А местные патриботы, перебивая друг друга, завоют о том, какая Елена Валерьевна молодчина, ведь под её чутким руководством лыжи в стране достигли небывалых высот! И побегут дружно смотреть последний этап Кубка мира в Фалуне, где будут от всей души болеть за "кого угодно, кто против Клэбо", потому что местечковый движ в Малиновке им неинтересен.
А вы изучите как и кем принимается решение о том что гонка состоится. Там и тренеры есть.
Вы сами не хуже из виноватых назначает.
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