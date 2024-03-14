Уткин о завале лыжниц на Спартакиаде: «Это безответственнось и самодурство. Ну как можно не соразмерить уровень их мастерства с уровнем своей ответственности?»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия происшествия Спартакиада Елена Вяльбе Футбол

Василий Уткин высказался о завале лыжниц на Спартакиаде учащихся.

«Девочки повалились на лыжной трассе как на катке. Уж не знаю, кто там и что сломал. Это производит ужасное впечатление.

Когда неподготовленные девушки выходят на трассу олимпийской суровости, в сложнейшую погоду и так далее, ну как же можно не соразмерить уровень их мастерства с уровнем своей ответственности.

Да это безответственность, и, скорее всего, самодурство. Просто вот таким вот образом выпускать неготовых девочек ломаться, плакать от боли, кричать от ужаса. И все это было на видео. Это совершенно чудовищная вещь.

И сколько же по этому поводу срача я получил в комментах в телеграме. Самое смешное, что мне написали: «Уткин, ну не разбираешься ты в лыжах, занимайся своим футболом». Друзья мои, я закончил школу с высоким юношеским разрядом по лыжам, участвовал в районных и городских соревнованиях», – сказал Василий Уткин в своем ютуб-канале.

«Валяются девочки, у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – капец». Завал на Спартакиаде – поговорили с участницами

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18 комментариев
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"Да кому какое дело? Что, первый раз что ли?", - пояснила одна из чинушец
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Красиво Вася сказал. И по делу
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Ситуация с лыжами в стране - это одна большая Вяльбе
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Молодец, не промолчал.
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вся Россия в одной этой истории
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Ответ Алешка Терминатор
Вася всегда говорит красиво. И всегда бессмысленно. Форма - норм, содержание - ноль.
Легенда в комментариях!
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Ситуация с лыжами в стране - это одна большая Вяльбе
Вяльбец, короче.
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Ответ NickN
Легенда в комментариях!
Алеша всегда говорит некрасиво и всегда глупости. Форма ноль, содержание в минус вообще
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дорогу уткину!
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Ответ Дядя ТУРА
Алеша всегда говорит некрасиво и всегда глупости. Форма ноль, содержание в минус вообще
Мне он нравится) Очень потешный
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Ответ evgeniy
"С высоким юношеским разрядом"?))) Даже не с третьим взрослым? Профи!)))
Это в двойне смешно с учетом того, что выполнить тот же 3-й взрослый можно примерно через 1-2 года нормальных тренировок. 19 минут на 5 км.
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