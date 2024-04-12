Йоханнес Клэбо объявит о возвращении в сборную Норвегии (NRK)

Теги лыжные гонки сборная Норвегии Федерация лыжных видов спорта Норвегии Йоханнес Клэбо Лыжи

Девятикратный чемпион мира по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо решил вернуться в сборную Норвегии.

По информации NRK, спортсмен объявит об этом сегодня на пресс-конференции.

В прошлом году Клэбо отказался от места в команде из-за разногласий с Федерацией лыжного спорта Норвегии, в том числе по вопросам спонсорства и условий подготовки. Но перед началом сезона стороны подписали стандартное соглашение, которое позволило лыжнику представлять страну на Кубке мира.

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