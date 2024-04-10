Александр Легков: «Губерниев очень начитан, знает многое не только про лыжный спорт и биатлон. Комментировать с ним в тандеме – это драйв»

Теги телевидение лыжные гонки Александр Легков Дмитрий Губерниев Илья Трифанов Андрей Романов Всеволод Соловьев Лыжи

Александр Легков рассказал о своем опыте комментирования соревнований.

«Всегда нужно самосовершенствоваться. Для меня комментирование – это некое развитие, где я много чего узнаю и понимаю, что про меня пишут и говорят. Одним я мил, а другим – нет. Я реально все вижу и наблюдаю за этим.

Существуя в такой сфере общения и движений в спорте, я понимаю, что, прежде чем что-то сказать, нужно знать эту тему на 100%. Я от этого отталкиваюсь. Комментируя с Губерниевым, Трифановым, Соловьевым или Романовым, я выступаю в роли эксперта и от каждого беру что-то свое.

Губерниев очень начитан, он знает многое не только про лыжный спорт и биатлон, но и про другие виды спорта тоже. Комментировать с ним в тандеме – это, конечно же, драйв. А я люблю драйв, так мне очень нравится. Я как человек-адреналин, поэтому всегда пытаюсь лезть туда, где сложно.

Если мы говорим про Соловьева, то это ходячая энциклопедия лыжных гонок. Он знает даже самых маленьких детей, которые только начали заниматься спортом. Комментировать с Трифановым – это как сидеть с другом на кухне за чашкой чая. С ним очень комфортно и здорово.

Романов никогда не хочет никого оскорбить и четко понимает, как и что сказать. Он всегда находит положительные слова и отлично разбирается в лыжных гонках. Со всеми ребятами мне хорошо, но везде нужно подстраиваться.

Я не тяну на себя одеяло в том плане, что я какой-то суперский комментатор. Кому-то я нравлюсь, а кому-то нет, поэтому я делаю выводы, всегда учусь и воспринимаю критику положительно.

Это позволяет мне развиваться. Если про тебя говорят, неважно, хорошо или плохо, то это значит, что ты на правильном пути», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014.

Новый голос лыж: перевернул карьеру учебой в США, кочевал 1,5 года, комментировал 28 часов подряд

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10 комментариев
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Жаль что свою "начитанность" губерниев использует на неблаговидное дело публичного оскорбления тех кто ему не по вкусу, в том числе людей годящихся по возрасту ему в отцы.
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Для вас может и драйв, а вот телезрителям от вашего двойного ( совместно с Губерниевым) , типа адриналининого , визга - лишняя головная боль. Насколько приятней было слушать комментарии Панжинского и Романова, без излишней ажитации и пафосности.
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Легков какой же ты наивный.Он тебя еще не обливал помоями.Ты посмотри на Вяльбе или ты слепой.
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Губерниева слушать мазохизм, о каком драйве разговор
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знает что губа злопамятный, мировую предлагает, зря
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Не знала, что хамство и начитанность одно и то же.
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кстати да, Романов там единственный адекватный и умный чел
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Оказывается так легко принять хамство , шутовство, двуличие за начитанность и культуру.
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Это миф, который поддерживают такие, как вы и Канделаки. Карлсен Астрид Линдгрен и знание двух-трех русских царей - вовсе не начитанность!
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Проверить знает он тему на 100 % невозможно. В прямом эфире у него нет апонентов, а значит в эфир летит, якобы, стопудовая правда. Но это не так. Легков, не стоит так облизывать обычного комментатора.
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