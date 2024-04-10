Александр Легков: «Губерниев очень начитан, знает многое не только про лыжный спорт и биатлон. Комментировать с ним в тандеме – это драйв»

Александр Легков рассказал о своем опыте комментирования соревнований.

«Всегда нужно самосовершенствоваться. Для меня комментирование – это некое развитие, где я много чего узнаю и понимаю, что про меня пишут и говорят. Одним я мил, а другим – нет. Я реально все вижу и наблюдаю за этим.

Существуя в такой сфере общения и движений в спорте, я понимаю, что, прежде чем что-то сказать, нужно знать эту тему на 100%. Я от этого отталкиваюсь. Комментируя с Губерниевым, Трифановым, Соловьевым или Романовым, я выступаю в роли эксперта и от каждого беру что-то свое.

Губерниев очень начитан, он знает многое не только про лыжный спорт и биатлон, но и про другие виды спорта тоже. Комментировать с ним в тандеме – это, конечно же, драйв. А я люблю драйв, так мне очень нравится. Я как человек-адреналин, поэтому всегда пытаюсь лезть туда, где сложно.

Если мы говорим про Соловьева, то это ходячая энциклопедия лыжных гонок. Он знает даже самых маленьких детей, которые только начали заниматься спортом. Комментировать с Трифановым – это как сидеть с другом на кухне за чашкой чая. С ним очень комфортно и здорово.

Романов никогда не хочет никого оскорбить и четко понимает, как и что сказать. Он всегда находит положительные слова и отлично разбирается в лыжных гонках. Со всеми ребятами мне хорошо, но везде нужно подстраиваться.

Я не тяну на себя одеяло в том плане, что я какой-то суперский комментатор. Кому-то я нравлюсь, а кому-то нет, поэтому я делаю выводы, всегда учусь и воспринимаю критику положительно.

Это позволяет мне развиваться. Если про тебя говорят, неважно, хорошо или плохо, то это значит, что ты на правильном пути», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014.

Новый голос лыж: перевернул карьеру учебой в США, кочевал 1,5 года, комментировал 28 часов подряд