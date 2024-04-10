Александр Легков: «Замечаю тенденцию, что российские старты в лыжах и биатлоне улучшаются. Надеюсь, так и будет продолжаться»

Легков заявил, что российские лыжные и биатлонные старты становятся лучше.

«Всегда есть к чему стремиться. Не так много времени прошло, чтобы делать какие-то выводы. Я замечаю тенденцию, что российские старты в лыжах и биатлоне улучшаются.

Очень надеюсь, что так и будет продолжаться дальше, и мы нисколько не будем сожалеть о том, что мы не соревнуемся на международных стартах. Главное, чтобы ребята не потеряли мотивацию, потому что у всех в голове остается мечта выступить на Олимпиаде – ради этого спортсмены и занимаются.

Мир в любом случае уже перевернулся, так что если уж так пошло, почему бы не перевернуть его и в спорте? У нас других вариантов нет, надо что-то делать.

Может быть, нужно сделать что-то на уровне Олимпиады у нас в стране вместе с дружественными государствами. Не стоит сидеть и гадать на кофейной гуще, когда же нас пустят – нужно делать что-то грандиозное и глобальное.

Дорогу осилит идущий – нужно медленно, но верно подниматься по ступенькам вверх, и тогда все получится. Я думаю, что нам нужно пройти такой же путь», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков.