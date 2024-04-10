Легков об Олимпиаде в нейтральном статусе: «Я бы не поехал. Молодежь, скорее всего, поехала бы, но им будет очень сложно»

Александр Легков высказался об участии в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

«По возможному участию российских спортсменов на Олимпиаде Елена Валерьевна (Вяльбе) уже высказывалась. Я обычно не высказываюсь так жестко, все-таки Елена Вяльбе более прямой человек, но я поддерживаю ее слова. Просто я бы высказался по-другому.

Я просто понимаю, что они абсолютно неправильно поступают, и это видно в каждом интервью. Они ведут себя по-хамски.

Если вы хотите узнать мое мнение, я бы не поехал. Другие скажут, что у меня и так есть медали, будут кричать и бить себя в грудь.

Молодежь, которая не имеет такого опыта, скорее всего, поехала бы, но им будет очень сложно. У каждого спортсмена есть право самостоятельно принимать решения — мы не вправе их судить и критиковать», — сказал Легков.