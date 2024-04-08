«Делить его с Германией – это еще нормально, а вот с Норвегией не хотелось бы». Карлссон о возможном переходе своего тренера к норвежкам

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Фрида Карлссон заявила, что не хочет «делить» тренера с норвежскими лыжницами.

Ранее эксперт канала TV2 Петтер Шинстад призвал рассмотреть кандидатуру шведа Пера Нильссона в качестве тренера женской сборной Норвегии. Сейчас специалист работает со шведкой Карлссон и командой Германии.

Также сообщалось, что тренерский штаб норвежек покинул Стиг Рюне Квеен.

«Вероятно, за Пера придется крепко держаться – сейчас многие бьются за него. Делить его со сборной Германии – это еще нормально, а вот с Норвегией... Нет, пожалуй, это не то, чего мне хотелось бы», – сказала чемпионка мира 2019 года в эстафете Карлссон.

Сам Нильссон подтвердил, что на данный момент не планирует переход.

«У меня подписан контракт с Германией еще на два сезона. Я останусь там до окончания Олимпийских игр», – отметил тренер.

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