Татьяна Сорина: «Трасса в Кировске отличается от Альпе Чермис тем, что здесь финиш в подъем. Мне было очень сложно»

Татьяна Сорина прокомментировала свое выступление в масс-старте в гору.

Сорина заняла седьмое место, уступив Алине Пеклецовой минуту и 53 секунды.

«Подъем очень тяжело дался мне, трасса действительно тяжелая. Трасса в Кировске отличается от Альпе Чермис в Италии тем, что здесь финиш в подъем. Мне было очень сложно.

Хотелось выступить в более хорошем состоянии, чем сейчас. В следующем году тоже поучаствую в гонке в гору здесь. Надеюсь, она станет традиционной.

Очень хочется вернуться на эту в гору в хорошем состоянии. В этом сезоне я много пропустила, он был прерывистым, поэтому такой результат сегодня. Оцениваю его на троечку», – сказала лыжница.