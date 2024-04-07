Татьяна Сорина: «Трасса в Кировске отличается от Альпе Чермис тем, что здесь финиш в подъем. Мне было очень сложно»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Тур де Ски Кубок России Татьяна Сорина (Алешина) Лыжи

Татьяна Сорина прокомментировала свое выступление в масс-старте в гору.

Сорина заняла седьмое место, уступив Алине Пеклецовой минуту и 53 секунды.

«Подъем очень тяжело дался мне, трасса действительно тяжелая. Трасса в Кировске отличается от Альпе Чермис в Италии тем, что здесь финиш в подъем. Мне было очень сложно.

Хотелось выступить в более хорошем состоянии, чем сейчас. В следующем году тоже поучаствую в гонке в гору здесь. Надеюсь, она станет традиционной.

Очень хочется вернуться на эту в гору в хорошем состоянии. В этом сезоне я много пропустила, он был прерывистым, поэтому такой результат сегодня. Оцениваю его на троечку», – сказала лыжница.

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2 комментария
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На Альпе Чермис финиш тоже в подъём🤔
Наверное речь была про то, что там перед финишем небольшой участок с пологим подъёмом.
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