Кулешова о Кировске: «Приятно бежать, когда такая погода в апреле и так много болельщиков, классная атмосфера здесь»

Анастасия Кулешова прокомментировала победу в «разделке» в финале Кубка России.

– Я довольна выступлением, здесь специфичная трасса. Но такое интересное место, дышится как‑то тяжеловато. Интересно чувствовать на себе новые ощущения, все хорошо, все классно. Приятно бежать, когда такая погода в апреле и так много болельщиков, классная атмосфера здесь.

– Угадали со смазкой лыж сегодня?

– Угадала моя сервис‑бригада, спасибо ей большое. На самом деле людей, кто работает с нами, никто не видит, но безумная им благодарность, что тратят свое время на нас. Просто благодарность им от всего сердца, – сказала лыжница.