Анастасия Кулешова: «Пыталась не отстать от Степановой, но в конце меня чуть‑чуть накрыло. Но все равно очень рада и довольна сезоном»
Анастасия Кулешова рассказала, что довольна итогами сезона.
Сегодня Кулешова заняла третье место в масс-старте в гору в финале Кубка России.
– Как вы себя чувствуете после горы?
– Отлично, все хорошо! Сезон для меня закончился, очень классно завершать сезон в таком солнечном зимнем месте. Спасибо всем большое!
Гонка прошла тяжело, но интересно. Я конкурировала с Вероникой Степановой, мы шли вместе. Я пыталась не отстать от нее, но все равно в конце меня чуть‑чуть накрыло. Но я все равно очень рада и довольна прошедшим сезоном.
Я знала, к чему готовиться перед такой гонкой. У меня был опыт восхождения в гору, поэтому я примерно представляла, какие будут ощущения. Если здесь еще раз будет гонка в гору в будущем, я, конечно же, буду участвовать, – сказала призер Олимпийских игр-2018.
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