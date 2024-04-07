Кулешова о победе Пеклецовой: «Рада, что появляются девочки, которые в дальнейшем сменят нас. Так и должно быть»

Анастасия Кулешова рассказала, как прошел масс-старт в гору в финале Кубка России.

Победу одержала Алина Пеклецова, второе место заняла Вероника Степанова, Кулешова стала третьей.

– Все дышали, терпели, получился тяжелый подъем. Надеюсь, потом все будут вспоминать это с приятными нотками, у кого‑то это в первый раз, кто‑то вернулся немного в прошлое – на «Тур де Ски».

– Вы ехали и вспоминали «Тур де Ски»?

– Ехала и думала: «Когда это закончится уже»?

– Когда стало тяжело?

– Где-то в середине. Когда едешь в такой подъем постоянно на высоком пульсе, тебе то полегче, то опять трудно. Сложно сказать, что было тяжело в какой‑то определенный момент, было тяжело от начала и до конца.

– Мы в шоке от Алины, а вы?

– Я рада, что появляются девочки, которые в дальнейшем сменят нас. Так и должно быть.

– 18 лет человеку.

– Посмотрите на ее физиологию. Это ее гонка.

– Тростиночка. Таким легче?

– Конечно, – сказала лыжница в эфире «Матч ТВ».