Николай Валуев: «Можно долго сожалеть по поводу неприезда на Олимпиаду. Но спортсменов будет согревать мысль, что они вместе со своей страной, народом»
Николай Валуев высказался о нейтральном статусе для россиян на Олимпиаде-2024.
«Россию предполагается уничтожить во всех отношениях, физически. Я хочу, чтобы это понимали все спортсмены, стоя перед выбором – ехать или не ехать на Олимпиаду.
Мы сегодня в положении «быть или не быть», как у Шекспира. Такие мощные санкции в спорте вполне объяснимы – идет максимальная зачистка информационного поля, выпячивание только одной нужной стороны.
Спортсмены – известные люди, которых знает весь мир, таких в мире мало, и было бы странным и нелогичным, если бы политиканы, наши заклятые недруги, не сделали бы попыток здесь как-то повлиять.
Международный олимпийский комитет – коммерческая организация, она абсолютно подконтрольна и несубъектна, потому что выносит политические решения в отношении спортсменов других стран ровно в тот момент, когда должна быть в стороне.
На Олимпиаде должна быть другая политика – политика мира, а не разграничения, которую сейчас проводит президент МОК Томас Бах и все руководство МОК.
Можно бесконечно долго сожалеть по поводу неприезда, но каждого из спортсменов, думаю, будет согревать мысль, что он все-таки действует вместе со своей страной, народом, родиной», – сказал экс-чемпион мира по боксу.
Тут уместнее говорить о том, за кого держат публику те, кто вот так высказывается. И так ли уж они ошибаются?;)
Как в анекдоте про обезьяну, которая кожуру от банана в речке полоскала.
Зато над ним можно поржать, да.)
Если наладят сотрудничество с адекватными мужиками из Талибана,то белого порошка для разогревания даже для обычных спортсменов хватит,не только для депутатов.