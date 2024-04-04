Николай Валуев: «Можно долго сожалеть по поводу неприезда на Олимпиаду. Но спортсменов будет согревать мысль, что они вместе со своей страной, народом»

Николай Валуев высказался о нейтральном статусе для россиян на Олимпиаде-2024.

«Россию предполагается уничтожить во всех отношениях, физически. Я хочу, чтобы это понимали все спортсмены, стоя перед выбором – ехать или не ехать на Олимпиаду.

Мы сегодня в положении «быть или не быть», как у Шекспира. Такие мощные санкции в спорте вполне объяснимы – идет максимальная зачистка информационного поля, выпячивание только одной нужной стороны.

Спортсмены – известные люди, которых знает весь мир, таких в мире мало, и было бы странным и нелогичным, если бы политиканы, наши заклятые недруги, не сделали бы попыток здесь как-то повлиять.

Международный олимпийский комитет – коммерческая организация, она абсолютно подконтрольна и несубъектна, потому что выносит политические решения в отношении спортсменов других стран ровно в тот момент, когда должна быть в стороне.

На Олимпиаде должна быть другая политика – политика мира, а не разграничения, которую сейчас проводит президент МОК Томас Бах и все руководство МОК.

Можно бесконечно долго сожалеть по поводу неприезда, но каждого из спортсменов, думаю, будет согревать мысль, что он все-таки действует вместе со своей страной, народом, родиной», – сказал экс-чемпион мира по боксу.