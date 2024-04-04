Николай Валуев: «Можно долго сожалеть по поводу неприезда на Олимпиаду. Но спортсменов будет согревать мысль, что они вместе со своей страной, народом»

Теги Николай Валуев МОК Томас Бах Париж-2024 Политика ТАСС Легкая атлетика

Николай Валуев высказался о нейтральном статусе для россиян на Олимпиаде-2024.

«Россию предполагается уничтожить во всех отношениях, физически. Я хочу, чтобы это понимали все спортсмены, стоя перед выбором – ехать или не ехать на Олимпиаду.

Мы сегодня в положении «быть или не быть», как у Шекспира. Такие мощные санкции в спорте вполне объяснимы – идет максимальная зачистка информационного поля, выпячивание только одной нужной стороны.

Спортсмены – известные люди, которых знает весь мир, таких в мире мало, и было бы странным и нелогичным, если бы политиканы, наши заклятые недруги, не сделали бы попыток здесь как-то повлиять.

Международный олимпийский комитет – коммерческая организация, она абсолютно подконтрольна и несубъектна, потому что выносит политические решения в отношении спортсменов других стран ровно в тот момент, когда должна быть в стороне.

На Олимпиаде должна быть другая политика – политика мира, а не разграничения, которую сейчас проводит президент МОК Томас Бах и все руководство МОК.

Можно бесконечно долго сожалеть по поводу неприезда, но каждого из спортсменов, думаю, будет согревать мысль, что он все-таки действует вместе со своей страной, народом, родиной», – сказал экс-чемпион мира по боксу.

37 комментариев
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ахахахаха, каменная башка
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Офигеть аргументы... Карьеры и судьбы людям разрушили и прячутся за лозунгами.
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Какие же они мудаки.
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Согревать мысль будет только в том случае , если вы спортсменов подогреете
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Сколько это может продолжаться? Есть предел подлости и лизоблюдству?
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Ответ naum100
Офигеть аргументы... Карьеры и судьбы людям разрушили и прячутся за лозунгами.
Я думаю что именно он этого не понимает.
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Каждого нашего спортсмена будет согревать мысль, что он со своей страной - сказал депутат Николай Валуёв, пересчитывая уже вторую за день премию в бухгалтерии ГосДумы.
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Ответ Alex.K71
Комментарий удален пользователем
Почему сразу "идиот"? Вы ж не знаете, какие он плюшки получает, придерживаясь такой позиции.
Тут уместнее говорить о том, за кого держат публику те, кто вот так высказывается. И так ли уж они ошибаются?;)
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У них разнорядка каждый день это комментировать?Или каждый день в буфете Думы пирожки с горохом?
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Раньше проф спортсмены мечтали об олимпийской медали. Сейчас мечтают о депутатском кресле
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Согревать призовые за победу на чемпионате водокачки
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Кто-то я смотрю уже тоже согрелся
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Мой народ,моя страна,мой президент. Много лет назад этот лозунг звучал в одной стране ,видно история повторяется.
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Ответ Мистер Блин
ахахахаха, каменная башка
Каменная не каменная, а в том числе и такими вот высказываниями, тёплое место себе обеспечил.
Как в анекдоте про обезьяну, которая кожуру от банана в речке полоскала.
Зато над ним можно поржать, да.)
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Ну депутаты точно не с народом и не со страной
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Одной любовью сыт не будешь
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Ответ Ан иг
У меня голова, я в нее ем
И ест неплохо, судя по всему. В том числе и благодаря таким вот высказываниям.)
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Ответ Никому_никабельный
Чем их там кормят хоть??
Деньгами.)
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как в анекдоте, Николай Валуев ,вот ваш ###!!😂
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Ответ Евгений Цыбульников
Одной любовью сыт не будешь
Поэтому на наших междусобойчиках будут платить призовые как на Олимпиаде.)
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Ответ Даниил1981
Согревать мысль будет только в том случае , если вы спортсменов подогреете
спортсменов - подогрели, остальных - обобрали, классика
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Ответ Даниил1981
Согревать мысль будет только в том случае , если вы спортсменов подогреете
Деньгами
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приспособленец
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Валуев дело говорит.
Если наладят сотрудничество с адекватными мужиками из Талибана,то белого порошка для разогревания даже для обычных спортсменов хватит,не только для депутатов.
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Николай, вот у нас тобой одинаковое гражданство, а единения с тобой я не чувствую. Я вообще не знаю кто ты такой, никогда в глаза тебя не видел, и не разделяю твою точку зрения. О чем вообще речь? Ты просто говоришь, а мне противно слышать твою фамилию.
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Валуев абсолютно подконтролен и несубъектен.
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Олимпиады нет, но вы держитесь !
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Да всё я как раз знаю, мой близкий человек депутат Госдумы от той же партии! А пост я удалил, не стоит это писать, здесь я с вами согласен!)
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Уважаемая редакция! Можно публиковать имя тех журналистов, которые берут интервью у Валуева, Рудковской, Заремы, Загитовой и т.д* Или вы сами находите замечательные слова и высказывания подобных персонажей , на всех мыслимых и немыслимых ресурсах?
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ничто так не согревает, как ......)))))))
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