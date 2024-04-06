Дмитрий Губерниев: «Сорин, как типичный крепостной крестьянин Герасим, защищает своих господ»

Дмитрий Губерниев высказался о конфликте с тренером Егором Сориным.

8 марта на трассе «Лаура» в Краснодарском крае проходил женский масс-старт на Спартакиаде учащихся. 17 участниц получили травмы в результате массового завала на спуске.

Сорин, комментируя инцидент, призвал не искать виноватых. Губерниев на это заявил, что Сорин таким образом «защищает мерзавцев». « , мерзавец – это вы, позволяете себе оскорблять и поливать грязью людей, используя свои возможности на ТВ», – ответил тренер.

«Уловите разницу: я руководствовался защитой здоровья детей.

А Егор Сорин, как типичный крепостной крестьянин Герасим, защищает своих господ под рубрикой: Чужую беду рукой разведу», — сказал Губерниев.