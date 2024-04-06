Дмитрий Губерниев: «Сорин, как типичный крепостной крестьянин Герасим, защищает своих господ»

Теги Дмитрий Губерниев Егор Сорин Спорт-Экспресс Лыжи

Дмитрий Губерниев высказался о конфликте с тренером Егором Сориным.

8 марта на трассе «Лаура» в Краснодарском крае проходил женский масс-старт на Спартакиаде учащихся. 17 участниц получили травмы в результате массового завала на спуске.

Сорин, комментируя инцидент, призвал не искать виноватых. Губерниев на это заявил, что Сорин таким образом «защищает мерзавцев». «Дмитрий, мерзавец – это вы, позволяете себе оскорблять и поливать грязью людей, используя свои возможности на ТВ», – ответил тренер.

«Уловите разницу: я руководствовался защитой здоровья детей.

А Егор Сорин, как типичный крепостной крестьянин Герасим, защищает своих господ под рубрикой: Чужую беду рукой разведу», — сказал Губерниев.

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5 комментариев
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Майонез, мы это уже слышали! Пластинка что ли заела или это всё, что в банку для майонеза смогло поместиться? Утомил уже своими цитатами из довольно известных литературных произведений, а также из советских фильмов. Ладно бы реально какие-то толковые панчлайны, как любят козырять герои американских сериалов а-ля Billions, но тут же крайне пресно и примитивно.
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Губёшка, тебе уже всё сказали. Отцепись от лыжников. Типа один не крепостной!
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Ответ иг1171
Ну тут Гу прав
Скандал - удел Губерниева. «Три черепно-мозговые травмы, два открытых перелома ног и много переломов пальцев рук и кистей – это итоги лыжной гонки девушек в Сочи» Его слова, между тем, только одну спортсменку задержали в больнице на два дня и на третий выписали, почти все, попавшие в завал, участвовали в следующей гонке и это с открытыми переломами ног, со сломанными руками и пальцами? От Губерниева ни намека на извинение за недостоверную информацию.
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Ну тут Гу прав
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А сколько у нас таких Герасимов на других должностях...
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