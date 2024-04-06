Егор Сорин: «Определенный спад у Большунова есть. Обыграть его в любом его состоянии дорогого стоит»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Егор Сорин Александр Большунов Спорт-Экспресс Лыжи

Тренер Егор Сорин высказался о форме Александра Большунова в конце сезона.

«Конечно же, определенный спад у Большунова есть. Невозможно любому спортсмену провести весь сезон на одном высочайшем уровне. Спады бывают, и это нормально.

Бегать без снижения спортивной формы восемь месяцев нереально, просто в этот раз все так сложилось, что на спад Большунов пошел именно к марту, сначала проиграл в гонках на чемпионате России, затем здесь в финале Кубка России. Все это выпало у него на концовку сезона.

В прошлом году он проиграл в гонках на старте сезона, в Вершине Теи.

Если посчитать количество гонок, которые он проиграл в прошлом году и в этом, общая ситуация будет сопоставима. Разница, возможно, в том, что в прошлом году Устюгов выиграл 50 км, на спринтах Терентьев и тот же Устюгов плотную борьбу навязывали. И все, в остальных гонках Большунов не оставлял никому шансов.

Это нормальная, предсказуемая была ситуация. Все так и должно было быть, он живой человек, не робот.

Обыграть Большунова в любом его состоянии дорогого стоит, поэтому, конечно же, ребята молодцы. Но надеюсь, что в будущем спортсмены смогут навязывать ему конкуренцию, даже когда он будет в хорошей форме, на пике», — сказал Сорин.

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1 комментарий
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С Большуновым-то всё ясно, что тут говорить. А вот почему мутного устюшу не обсуждают. В прошлом году летал, а в этом еле ножками шаркает как старый дед.

Мы-то думали, что устюша откопал меч-кладенец. Шутка ли начать тренировки пятого января, а уже через полтора месяца обыгрывать самого Большунова! Это ли не чудо? Это ли не открытие века! Новое слово в подготовке. Которое срочно нужно запатентовать и взять на вооружение. Это же какая красота: летом потеть не надо, а наоборот, можно лежать на пляже в Анапе. А самому устюше поставить памятник, как величайшему методисту, совершившему переворот. А второй памятник, поменьше, - его тренеру Крамеру, который написал чудодейственные планы.

А всё оказалось пшиком в итоге. И планы крамера - никчемны и ни на что ни годны (что естественно, ибо устюшик ничего по ним не показывал ранее). И методика.

Всё пшик, всё никчемное)

Устюша сам же это и признал, пообещав в следующем году тренироваться как положено. Не с января, а пораньше - с июня.

Так откуда же был прошлогодний аномальный всплеск? В этом году он все делал в точности как в прошлом. А результаты диаметрально разные, причем нынешние куда больше соответствуют привычному, знакомому нам вдоль и поперек устюгову, нежели прошлогодние.

Единственное отличие - Брагин. В прошлом году он был, а в этом не было. Вот и думайте.
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