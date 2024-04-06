Егор Сорин: «Определенный спад у Большунова есть. Обыграть его в любом его состоянии дорогого стоит»
Тренер Егор Сорин высказался о форме Александра Большунова в конце сезона.
«Конечно же, определенный спад у Большунова есть. Невозможно любому спортсмену провести весь сезон на одном высочайшем уровне. Спады бывают, и это нормально.
Бегать без снижения спортивной формы восемь месяцев нереально, просто в этот раз все так сложилось, что на спад Большунов пошел именно к марту, сначала проиграл в гонках на чемпионате России, затем здесь в финале Кубка России. Все это выпало у него на концовку сезона.
В прошлом году он проиграл в гонках на старте сезона, в Вершине Теи.
Если посчитать количество гонок, которые он проиграл в прошлом году и в этом, общая ситуация будет сопоставима. Разница, возможно, в том, что в прошлом году Устюгов выиграл 50 км, на спринтах Терентьев и тот же Устюгов плотную борьбу навязывали. И все, в остальных гонках Большунов не оставлял никому шансов.
Это нормальная, предсказуемая была ситуация. Все так и должно было быть, он живой человек, не робот.
Обыграть Большунова в любом его состоянии дорогого стоит, поэтому, конечно же, ребята молодцы. Но надеюсь, что в будущем спортсмены смогут навязывать ему конкуренцию, даже когда он будет в хорошей форме, на пике», — сказал Сорин.
Мы-то думали, что устюша откопал меч-кладенец. Шутка ли начать тренировки пятого января, а уже через полтора месяца обыгрывать самого Большунова! Это ли не чудо? Это ли не открытие века! Новое слово в подготовке. Которое срочно нужно запатентовать и взять на вооружение. Это же какая красота: летом потеть не надо, а наоборот, можно лежать на пляже в Анапе. А самому устюше поставить памятник, как величайшему методисту, совершившему переворот. А второй памятник, поменьше, - его тренеру Крамеру, который написал чудодейственные планы.
А всё оказалось пшиком в итоге. И планы крамера - никчемны и ни на что ни годны (что естественно, ибо устюшик ничего по ним не показывал ранее). И методика.
Всё пшик, всё никчемное)
Устюша сам же это и признал, пообещав в следующем году тренироваться как положено. Не с января, а пораньше - с июня.
Так откуда же был прошлогодний аномальный всплеск? В этом году он все делал в точности как в прошлом. А результаты диаметрально разные, причем нынешние куда больше соответствуют привычному, знакомому нам вдоль и поперек устюгову, нежели прошлогодние.
Единственное отличие - Брагин. В прошлом году он был, а в этом не было. Вот и думайте.