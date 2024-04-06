Сорин о Степановой: «Я не против медийности, если все в меру. Главное, чтобы не мешало работе, результату»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Егор Сорин Спорт-Экспресс Вероника Степанова Лыжи

Тренер Егор Сорин рассказал, как относится к активности Вероники Степановой в медиа.

«Я не против медийности, если все в меру. Главное, чтобы не мешало работе, результату. Если я вижу, что спортсмен, занимаясь этой медийностью, наоборот, вдохновляется, заряжается перед стартом, во время тренировочного процесса, это хорошо.

Но есть и спортсмены, которых излишняя медийность откровенно выхолащивает.

К примеру, я такой человек, и когда был спортсменом, мне это мешало, я бы не смог выдавать свой максимум, много уделяя внимания социальным медиа, СМИ.

Но каждый человек по-разному себя в этом плане ощущает, у всех разные психотипы, свои особенности. Здесь каждому нужно, чтобы он понимал, в какой мере медийность способствует результату или как минимум ему не препятствует», — сказал Сорин.

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