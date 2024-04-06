Сорин о конфликте с Губерниевым: «Каждый высказал свою позицию, и здесь нет ничего необычного, что-то улаживать не вижу смысла»

Тренер Егор Сорин высказался о конфликте с Дмитрием Губерниевым.

8 марта на трассе «Лаура» в Краснодарском крае проходил женский масс-старт на Спартакиаде учащихся. 17 участниц получили травмы в результате массового завала на спуске.

Сорин, комментируя инцидент, призвал не искать виноватых. Губерниев на это заявил, что Сорин таким образом «защищает мерзавцев». «Дмитрий, мерзавец – это вы, позволяете себе оскорблять и поливать грязью людей, используя свои возможности на ТВ», – ответил тренер.

«Мне улаживать нечего. Я высказал свою позицию, и все. Когда ты ведешь достаточно активную жизнь в медиа, то даже когда происходит что-то плохое, нужно высказывать свою позицию.

Наши болельщики, те, кто следят за нашим видом спорта через медиапространство, — не у всех есть возможность приехать самим на соревнования, тем более знать какую-то внутреннюю кухню, поэтому нет полного понимания той ситуации, которая сложилась. Выводы делают из медиа.

Значит, нужно передать свое видение как специалиста, как тренера. Я высказал свою позицию, она была отлична от позиции других людей, прессы, того же самого Дмитрия. Поэтому, возможно, и произошел публичный спор. Каждый высказал свою позицию, и здесь нет ничего необычного, что-то улаживать не вижу смысла.

Поговорить вживую? А зачем? Что сказать? Для фанатов лыжного спорта я поделился тем видением, которое сложилось лично у меня, привел свои аргументы. Кто-то их принял, кто-то нет, это уже дело каждого отдельного человека. Но высказаться мне показалось на тот момент правильным и нужным», — сказал Сорин.