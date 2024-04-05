Призер чемпионата мира по лыжам Алия Иксанова объявила о завершении карьеры.

В Кировске проходит финал Кубка России, сегодня лыжники пробегут классические «разделки».

«Здесь мои крайние старты в большой лыжной карьере. Здорово, что я в строю. Хотела бежать на чемпионате России, но подвело здоровье.

Лыжами я занимаюсь 30 лет уже, пришло время заканчивать. Лето отдохну, потом посмотрим, чем буду заниматься», – сказала 39-летняя в эфире «Матч ТВ».

На чемпионате мира-2013 в Валь-ди-Фьемме она завевала бронзу в эстафете в составе российской команды.