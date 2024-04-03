Мария Истомина: «Вариант догнать Степанову был, но я неправильно поступила тактически. На втором круге уже поднаелась, было тяжело»

Мария Истомина высказалась о гонке преследования, где она завоевала серебро.

Победу в пасьюте в рамках финала Кубка России одержала Вероника Степанова.

– Впечатления от гонки двоякие. Я немного зла на саму себя, но рада, что удалось заехать в призы. Это хороший результат для меня.

Гонка прошла нормально, погода классная, дистанция хорошая. Лыжи тоже едут хорошо, а в прошлом году здесь была каша, лыжи стояли. Сейчас же хороший зимний твердый снег.

– Планируете ли участвовать в гонке в гору?

– Планирую пробежать весь тур, а как пойдет – посмотрим. Гонка в гору – это такая же обычная гонка, просто нужно правильно разложить по дистанции силы. Гора – это очень сложное испытание.

– Реально ли было догнать Степанову, у которой было 15 секунд преимущества перед вами на старте?

– Вариант такой был, можно было. Но я неправильно поступила тактически, из‑за этого я сначала проигрывала по трассе, а затем приходилось отыгрывать отставание.

На втором круге я уже достаточно поднаелась, тянула всю группу, было тяжело. Буду делать работу над ошибками, – сказала Истомина.