Большунов – на слова о том, что от него ждут побед: «Я никому ничего не должен. Просто выхожу и показываю результат, даже когда сложно»
Большунов заявил, что «никому ничего не должен» в отношении побед.
Сегодня Александр Большунов выиграл гонку преследования в финале Кубка России в Кировске.
– Все нормально, сегодня выиграл. Но самочувствие в конце сезона сказывается. Обычно в конце сезона легкое самочувствие, даже на тренировках. Сейчас такой легкости у меня нет впервые за последние несколько лет, есть тяжесть.
Рад, что выиграл. Даже при таком самочувствии я смог показать хороший результат.
– 10 км в гору побежите?
– Все идет своим чередом. Буду смотреть по самочувствию.
– Как вам трасса здесь?
– Я здесь третий раз, всегда трасса в Кировске в идеальном состоянии. Снега много, болельщики тоже радуют.
– Трудно соответствовать ожиданиям?
– Каким ожиданиям?
– От вас всегда ждут побед.
– Никто ничего не ждет, я никому ничего не должен. Я просто выхожу и показываю результат, даже когда мне сложно и я приболел. Но я все равно выхожу и стараюсь бороться на равных со всеми, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.
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