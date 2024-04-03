Большунов – на слова о том, что от него ждут побед: «Я никому ничего не должен. Просто выхожу и показываю результат, даже когда сложно»

Большунов заявил, что «никому ничего не должен» в отношении побед.

Сегодня Александр Большунов выиграл гонку преследования в финале Кубка России в Кировске.

– Все нормально, сегодня выиграл. Но самочувствие в конце сезона сказывается. Обычно в конце сезона легкое самочувствие, даже на тренировках. Сейчас такой легкости у меня нет впервые за последние несколько лет, есть тяжесть.

Рад, что выиграл. Даже при таком самочувствии я смог показать хороший результат.

– 10 км в гору побежите?

– Все идет своим чередом. Буду смотреть по самочувствию.

– Как вам трасса здесь?

– Я здесь третий раз, всегда трасса в Кировске в идеальном состоянии. Снега много, болельщики тоже радуют.

– Трудно соответствовать ожиданиям?

– Каким ожиданиям?

– От вас всегда ждут побед.

– Никто ничего не ждет, я никому ничего не должен. Я просто выхожу и показываю результат, даже когда мне сложно и я приболел. Но я все равно выхожу и стараюсь бороться на равных со всеми, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

Большунов проиграл впервые в сезоне – после 23 побед подряд! Как и кто забрал золото?