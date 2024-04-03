Вероника Степанова: «Бежала по трассе и думала, удастся ли опередить рейтинги биатлона. Пока мы, лыжники, проигрываем им»

Степанова рассказала, что во время пасьюта думала о рейтингах лыжных гонок.

Сегодня Вероника Степанова выиграла коньковую гонку преследования в финале Кубка России в Кировске.

– Сегодня была непростая гонка, надеюсь, получилось порадовать зрителей. Бежала по трассе и думала, удастся ли опередить рейтинги биатлона. Пока мы, лыжники, проигрываем им.

В таком формате гонки вряд ли получилось бы сделать что‑то красивое, шокирующее. Финишировать задом наперед нет такой возможности, потому что каждая секунда гонки сейчас важна, это мини‑тур. Финальная гонка будет в гору, и там, может быть, что‑нибудь исполню.

– Насколько непривычна для вас гонка в гору?

– Это очень специфичная гонка. Я участвовала в такой гонке только летом на лыжероллерах, а зимой буду первый раз участвовать. Надеюсь, это будет отличный праздник, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете.

«Я сегодня не довольна гонкой. По чистому времени уступила Анастасии Кулешовой, есть над чем работать. Надеюсь, гора состоится, и там будет финальная битва, где я проявлю все свои лучшие качества», – приводит слова Степановой «Матч ТВ».